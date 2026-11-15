Ο Φοίνικας Σύρου νίκησε την Καλαμάτα στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής – Στην κορυφή της βαθμολογίας ο Φλοίσβος

Η 4η αγωνιστική της Novibet Volley League ολοκληρώθηκε, προσφέροντας σημαντικές αναμετρήσεις και ανατροπές στη βαθμολογία. Ο Φοίνικας Σύρου σημείωσε νίκη απέναντι στην Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος Betsson διατήρησε το αήττητο σερί του. Παράλληλα, ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου αναδείχθηκε πρωτοπόρος, έχοντας το απόλυτο των νικών.

Η επικράτηση του Φοίνικα Σύρου

Στο φινάλε της αγωνιστικής, ο ΑΟ Φοίνικας Σύρου αντιμετώπισε τον ΑΟ Καλαμάτα 80 Affidea στην προσωρινή του έδρα, στον Ρέντη. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν το αρχικό προβάδισμα της Καλαμάτας, επικρατώντας με 3-1 σετ. Τα σετ διαμορφώθηκαν ως εξής: 23-25, 25-11, 26-24, 25-19.

Μετά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Φοίνικας Σύρου ισοφάρισε με άνεση και πήρε το κρίσιμο τρίτο σετ στις λεπτομέρειες, εξασφαλίζοντας τελικά το τρίποντο. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Σαμουίλ Βάλτσινοφ με 17 πόντους, ενώ για την Καλαμάτα ο Άγγελος Μάρκου σημείωσε 15 πόντους.

Αήττητος ο Πανιώνιος Betsson

Ο Πανιώνιος Betsson συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, διατηρώντας το αήττητό του με νίκη 3-0 σετ επί του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου. Τα σετ έληξαν 25-20, 25-17 και 25-22. Οι γηπεδούχοι έλεγξαν τα δύο πρώτα σετ, ενώ στο τρίτο κατάφεραν να ξεφύγουν με 22-18, αφού οι Κρητικοί είχαν ισοφαρίσει σε 18-18.

Ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, ενώ ξεχώρισε και ο Χαγκπαράστ με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα 76% στην επίθεση. Με αυτή τη νίκη, ο Πανιώνιος Betsson έφτασε τους 11 βαθμούς, όσους έχει και ο Παναθηναϊκός.

Νίκες για ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Φλοίσβο

Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε με τον ΠΑΟΚ να καταγράφει την τρίτη διαδοχική του νίκη στο «παλατάκι», επικρατώντας του Άρη με 3-1 σετ. Παράλληλα, ο ΟΦΗ συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε τέσσερα ματς, μετά την επικράτησή του επί της Κηφισιάς με 3-0 σετ. MVP για τον ΟΦΗ αναδείχθηκε ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος επικράτησε του Μίλωνα με 3-1 σετ, έχοντας πολυτιμότερο παίκτη τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα μετρά πλέον 4 νίκες σε 4 αγώνες, έχοντας χάσει μόλις δύο σετ έναντι 12 που έχει κερδίσει.

Το ντέρμπι «αιωνίων» και η κορυφή της βαθμολογίας

Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στο ντέρμπι «αιωνίων», την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τη σεζόν 2026/27. Ο Τρεμπλούχος Ελλάδας Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής, επικρατώντας με 3-2 σετ. Οι «πράσινοι», με MVP τον Θοδωρή Βουλκίδη και ένα εντυπωσιακό σόου από τους Γιάντσουκ και Καρλ, άντεξαν στην πίεση του Ολυμπιακού και πήραν τη νίκη.

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος Betsson παραμένουν αήττητοι στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Φλοίσβος βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με το απόλυτο των 12 βαθμών. Ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος Betsson ακολουθούν με 11 βαθμούς ο καθένας, καθώς έχουν δύο νίκες με 3-2 σετ, κάτι που τους έχει κοστίσει από έναν πόντο.

Με πληροφορίες από: Athletiko