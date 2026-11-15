Τραγωδία στην Αλόννησο: Σκότωσε τη σύζυγό του κάνοντας όπισθεν με το φορτηγό

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Αλόννησο, καθώς μια 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Κυριακής (15/11). Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από το φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της, ο οποίος εκτελούσε ελιγμούς όπισθεν. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής ξύλων σε περιοχή του νησιού.

Το μοιραίο περιστατικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 14:00. Ο σύζυγος, οδηγώντας το φορτηγό του, επιχείρησε να το μετακινήσει κάνοντας όπισθεν. Φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της συζύγου του πίσω από το όχημα.

Η 50χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από το φορτηγό, έπεσε στο έδαφος και υπέστη θανάσιμα τραύματα στο κεφάλι. Το ζευγάρι είχε μεταβεί στην περιοχή του νησιού με σκοπό να κόψει ξύλα, όταν συνέβη το δυστύχημα.

Η ταυτότητα της 50χρονης

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, είχε εγκατασταθεί στην Αλόννησο εδώ και πολλά χρόνια, καθώς ο σύζυγός της κατάγεται από το νησί. Εκεί είχε δημιουργήσει την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η 50χρονη είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με τους κατοίκους. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία, η οποία θρηνεί για τον αδόκητο χαμό της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr