Η 34χρονη για τη φονική φωτιά στο Ζεφύρι: «Ζητάω συγγνώμη για το κακό που έγινε»

Η 34χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τη φονική φωτιά στο Ζεφύρι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για το «κακό που έγινε» κατά την κατάθεσή της. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο όπου διέμενε η ίδια με την οικογένειά της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γυναίκα υποστήριξε ότι έδωσε σε μία από τις κόρες της τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού, προκειμένου να τα πετάξει στο σημείο όπου συνήθιζε να τα απορρίπτει η ίδια, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Τα γεγονότα πριν την πυρκαγιά

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, η 34χρονη φέρεται να καθάρισε τη μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του ισόγειου διαμερίσματος στο Ζεφύρι. Στο εσωτερικό της σόμπας υπήρχαν στάχτες και κάρβουνα από την καύση της προηγούμενης νύχτας. Λίγο αργότερα, όλα τα μέλη της οικογένειας αναχώρησαν από το σπίτι για να μεταβούν σε φαρμακείο. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο σημείο όπου συνήθιζαν να απορρίπτουν τις στάχτες. Οι καταθέσεις των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, φέρεται να επιβεβαίωσαν την περιγραφή της μητέρας τους για τα γεγονότα.

Ο τρόπος απόρριψης των υπολειμμάτων

Η 34χρονη κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την απόρριψη των υπολειμμάτων από την ξυλόσομπα σε έναν κλειστό, εγκαταλελειμμένο χώρο, ο οποίος ήταν γεμάτος απορρίμματα, παρά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απάντησή της φέρεται να ήταν: «Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κλιμακοστάσιο αυτού».

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι μέχρι το πρωινό της πυρκαγιάς, αναλάμβανε πάντοτε η ίδια την απομάκρυνση των στάχτων από τη σόμπα. «Πάντα τα πέταγα εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν ήταν το πρωί (σ.σ.: του Σαββάτου 14/11) γιατί ήταν άρρωστο το 1,5 έτους βρέφος μου», πρόσθεσε στην κατάθεσή της, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ζήτησε από τα παιδιά της να το κάνουν εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα.

Οι συνθήκες διαβίωσης

Στην κατάθεσή της, η 34χρονη αναφέρθηκε εκτενώς στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειάς της στο εγκαταλελειμμένο κτήριο. Υποστήριξε ότι, καθ' όλη τη διάρκεια του ενός έτους που διέμενε εκεί, δεν είχε εκδηλωθεί καμία άλλη πυρκαγιά. Αναφέρθηκε, επίσης, στη μη χρήση του ισόγειου διαμερίσματος, καθώς και στις ελλιπείς συνθήκες φωτισμού και θέρμανσης που αντιμετώπιζαν καθημερινά.

«Χρησιμοποιούμε φακούς από κινητά, ενώ η θέρμανση γίνεται μόνο με την ξυλόσομπα», φέρεται να ανέφερε, περιγράφοντας την έλλειψη βασικών ανέσεων. Κλείνοντας την κατάθεσή της, η γυναίκα φέρεται να επανέλαβε τη δήλωσή της: «Ζητάω συγγνώμη για το κακό που έγινε, κανένας δεν ήθελε να συμβεί αυτό και είμαι πολύ στενοχωρημένη».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr