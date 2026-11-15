Αρχαίο χάλκινο πόδι από τη Σκωτία αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τη ρωμαϊκή παρουσία

Ένα ασυνήθιστο αρχαιολογικό εύρημα από τη Σκωτία, ένα αρχαίο χάλκινο πόδι με επίχρυση επιφάνεια, φέρνει στο φως νέα στοιχεία για την παρουσία και την επιρροή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην περιοχή. Το αντικείμενο, γνωστό ως «πόδι του Μιλσίγκτον», ανακαλύφθηκε πριν από περισσότερα από 200 χρόνια και παρέμενε ξεχασμένο επί δεκαετίες σε αριστοκρατική έπαυλη. Οι πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες οδηγούν τους ειδικούς σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με την προέλευσή του, αναθεωρώντας την κατανόηση της ρωμαϊκής παρουσίας βόρεια του Αδριανού Τείχους.

Η ανακάλυψη και η αρχική του πορεία

Το χάλκινο πόδι ανακαλύφθηκε το 1820, σε έναν βάλτο της Σκωτίας. Μετά την εύρεσή του, μεταφέρθηκε στο Dalkeith House, μία από τις κατοικίες του δούκα του Μπάκλιου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Εδιμβούργο. Εκεί, το αντικείμενο παρέμεινε για περίπου έναν αιώνα.

Φυλασσόταν σε έναν χώρο που ήταν γνωστός ως αίθουσα αρχείων, χωρίς να προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή να αναγνωρίζεται η ιστορική του σημασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανακάλυψη αυτή, αν και παλιά, απέκτησε νέα διάσταση μετά από σχεδόν δύο αιώνες.

Οι πρώτες θεωρίες και οι αμφισβητήσεις

Για πολλά χρόνια, οι ερευνητές είχαν την πεποίθηση ότι το χάλκινο πόδι είχε αρπαχθεί από κάποια ρωμαϊκή περιοχή, πιθανότατα το Γιορκ, από σκωτσέζικες φυλές. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, το αντικείμενο είχε αποσπαστεί από ένα άγαλμα που βρισκόταν νότια του Αδριανού Τείχους και μεταφέρθηκε στη συνέχεια βορειότερα, στη Σκωτία.

Μάλιστα, το 1932, ο ερευνητής Τζέιμς Κερλ είχε εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο να είχε ανεγερθεί ένα τόσο εντυπωσιακό άγαλμα σε σκωτσέζικο έδαφος. Η θεωρία αυτή κυριάρχησε για δεκαετίες, διαμορφώνοντας την αντίληψη για την έκταση της ρωμαϊκής επιρροής στην περιοχή.

Νέα συμπεράσματα από τις πρόσφατες έρευνες

Οι πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες έχουν οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα, ανατρέποντας τις παλαιότερες εκτιμήσεις. Οι ειδικοί εκτιμούν πλέον ότι το πόδι ανήκε σε μια μνημειακών διαστάσεων αναπαράσταση του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου πάνω σε άλογο. Αυτό το άγαλμα φέρεται να είχε στηθεί κοντά στο Χόικ, στη νότια Σκωτία.

Η ανέγερση του αγάλματος εκτιμάται ότι έγινε περίπου το 140 μ.Χ., μετά την κατάκτηση της περιοχής από τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Η νέα αυτή ερμηνεία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις σημαντικές ομοιότητες του ευρήματος με άλλες αυτοκρατορικές αναπαραστάσεις που έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επιπλέον, οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι το πόδι δεν αποσπάστηκε βίαια από το άγαλμα, αλλά αφαιρέθηκε προσεκτικά και τοποθετήθηκε στο σημείο όπου παρέμεινε θαμμένο για περίπου 1.700 χρόνια.

Το εύρημα στο επίκεντρο έκθεσης

Σήμερα, το χάλκινο πόδι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα της έκθεσης «Roman Scotland: Life on the Edge of Empire». Η έκθεση αυτή εγκαινιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας, στο Εδιμβούργο, και θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τη ρωμαϊκή παρουσία στη Σκωτία.

Η έκθεση περιλαμβάνει πλήθος αρχαιολογικών αντικειμένων, τα οποία φωτίζουν τον βαθμό στον οποίο η Ρώμη κατέλαβε, επηρέασε και μεταμόρφωσε περιοχές πέρα από τα παραδοσιακά σύνορα της αυτοκρατορίας. Ο Φρέιζερ Χάντερ, ο επικεφαλής επιμελητής της έκθεσης, εκτιμά ότι μνημεία τέτοιου μεγέθους θα πρέπει να προκαλούσαν έντονη εντύπωση στις κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta