Η 34χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για το «κακό που έγινε» κατά την κατάθεσή της. Η ίδια περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της πυρκαγιάς στο εγκαταλελειμμένο κτήριο όπου διέμενε με την οικογένειά της, αναφέροντας την απόρριψη στάχτης και κάρβουνων από ξυλόσομπα. Παρόμοιο περιεχόμενο είχαν και οι καταθέσεις των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Η κατάθεση της 34χρονης και των κορών της

Σύμφωνα με την απολογία της, η 34χρονη Ρομά παραδέχθηκε την απόρριψη στάχτης και κάρβουνων από ξυλόσομπα σε κλιμακοστάσιο εγκαταλελειμμένου χώρου στο Ζεφύρι. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε άλλο σημείο για να πετάξει τα υπολείμματα καύσης. Όπως φέρεται να ανέφερε, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, περίπου στις 08:20, καθάρισε με μια σπάτουλα τη μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του ισόγειου διαμερίσματος. Στο εσωτερικό της υπήρχαν στάχτες και κάρβουνα από την καύση της προηγούμενης νύχτας, δηλαδή της Παρασκευής.

Στη συνέχεια, παρέδωσε τα υπολείμματα της καύσης σε μία από τις κόρες της και της ζήτησε να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που βρισκόταν στη διπλανή είσοδο του κτηρίου. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στη διπλανή είσοδο του κτιρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε». Την περιγραφή της μητέρας επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της μία από τις ανήλικες κόρες, αναφέροντας: «Μου ζήτησε η μαμά μου να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας σε ισόγειο, κλειστό, εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο όπου διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο, σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Η στιγμή της αποκάλυψης και η ζωή της οικογένειας

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την περιγραφή της 34χρονης, όλα τα μέλη της οικογένειας έφυγαν από το σπίτι για να πάνε στο φαρμακείο. Όταν επέστρεψαν, διαπίστωσαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο σημείο όπου συνήθιζαν να πετούν τις στάχτες. Η ίδια υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε αργότερα τον θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και τον τραυματισμό ενός ακόμη συναδέλφου τους.

Η 34χρονη κλήθηκε να εξηγήσει γιατί πετούσε τα υπολείμματα από την ξυλόσομπα σε έναν κλειστό, εγκαταλελειμμένο χώρο γεμάτο απορρίμματα, παρά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. «Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κλιμακοστάσιο αυτού», φέρεται να απάντησε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι μέχρι εκείνο το πρωί αναλάμβανε πάντοτε η ίδια να απομακρύνει τις στάχτες από τη σόμπα. «Πάντα τα πέταγα εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν ήταν το πρωί γιατί ήταν άρρωστο το 1,5 έτους βρέφος μου», πρόσθεσε. Στην κατάθεσή της, η 34χρονη αναφέρθηκε και στις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η οικογένειά της στο εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Οι κατηγορίες και ο καταζητούμενος σύζυγος

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος της 34χρονης ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Η δίωξη αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη.

Αντίστοιχη κατηγορία αποδίδεται και στον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η 34χρονη και τα παιδιά της παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Τα σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Σχετικά με τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, εξετάζονται δύο σενάρια. Η πρώτη εκδοχή αναφέρει πως ενδεχομένως οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν σε σκάλα εντός του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χάσουν τη ζωή τους. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι και το επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο, εξαιτίας της βεβαρυμμένης ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με αυτό το επικρατέστερο σενάριο, οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, καθώς πληροφορίες ανέφεραν πως το οξυγόνο στις φιαλές των αναπνευστικών τους συσκευών είχε εξαντληθεί. Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι ο 44χρονος και οι κόρες του φέρονται να πέταγαν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου στάχτες από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για να ζεσταθούν στο ισόγειο όπου διέμεναν. Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki