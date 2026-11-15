Χάος στις αμερικανικές αερομεταφορές: Ο Τραμπ κατηγορεί τον Μπάιντεν για τα απαρχαιωμένα συστήματα

Ένα πρωτοφανές χάος επικράτησε στους αιθέρες των Ηνωμένων Πολιτειών, με περισσότερες από 14.000 πτήσεις να ακυρώνονται μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές καθυστερήσεις και αλλαγές δρομολογίων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη για την κατάσταση στον Τζο Μπάιντεν και την κυβέρνησή του.

Πρωτοφανές χάος στους αιθέρες των ΗΠΑ

Η αναστάτωση στις αερομεταφορές των ΗΠΑ ξεκίνησε την Παρασκευή και συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, περίπου 9.200 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και περισσότερες από 6.400 το Σάββατο, φτάνοντας συνολικά τις 14.000 ακυρώσεις σε δύο ημέρες. Το χάος επεκτάθηκε και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, με εκατοντάδες νέες ακυρώσεις, παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων που είχε επιβληθεί.

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρη ταλαιπωρία στα αεροδρόμια, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να διαχειριστούν τη μεγαλύτερη αναστάτωση των τελευταίων ετών. Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στην αποκατάσταση των συστημάτων επικοινωνίας, αλλά επηρέασε και τον αρχικό σχεδιασμό των εταιρειών, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα βρέθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες από αυτές που προέβλεπαν τα δρομολόγια.

Η αιτία της γενικευμένης αναστάτωσης

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) αναγκάστηκε την Παρασκευή να καθηλώσει όλα τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασαν πολλαπλά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η διακοπή διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, επηρεάστηκαν 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου που διαχειρίζονται τις πτήσεις καθ' οδόν προς τους προορισμούς τους.

Το πρόβλημα φέρεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Συγκεκριμένα, ένας δρομολογητής υπερφόρτωσε άλλα συστήματα του δικτύου, προκαλώντας αστάθεια στις επικοινωνίες και στα συστήματα ραντάρ. Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, ενώ απέκλεισαν και οποιαδήποτε σύνδεση με το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της FAA.

Η αντίδραση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η κανονικότητα θα αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της Κυριακής. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι απομένει σημαντική δουλειά για την πλήρη επίλυση των προβλημάτων. Ο κ. Μπέντφορντ ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν λόγω της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης.

Οι αεροπορικές εταιρείες, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των πτήσεων, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της αναδιοργάνωσης αεροσκαφών και πληρωμάτων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες από αυτές που είχαν αρχικά προγραμματιστεί.

Η πολιτική αντιπαράθεση και οι κατηγορίες του Τραμπ

Εν μέσω του αεροπορικού χάους, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να μετατρέψει τη σοβαρή κρίση υποδομών σε ένα ακόμη επεισόδιο της προσωπικής του αντιπαράθεσης με τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Σε αναρτήσεις του στο Truth Social, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μπάιντεν «καταστροφή για την FAA».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δαπανήθηκαν τεράστια ποσά χωρίς σωστό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα ένα ήδη προβληματικό σύστημα να γίνει ακόμη χειρότερο. Με τη δήλωσή του αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να αποδώσει την πλήρη ευθύνη για την αναστάτωση στην τρέχουσα διοίκηση, υιοθετώντας μια γνώριμη πολιτική πρακτική.

Με πληροφορίες από: Topontiki