Τραγωδία στην Αλόννησο: 58χρονος παρέσυρε και σκότωσε τη σύζυγό του με φορτηγό

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αλόννησο, όταν μία 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, παρασυρόμενη από φορτηγό που οδηγούσε ο 58χρονος σύζυγός της. Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε απομακρυσμένη περιοχή του νησιού με σκοπό να κόψει ξύλα για τον επερχόμενο χειμώνα. Ο άνδρας οδηγήθηκε άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου, όπου και συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το τραγικό περιστατικό και οι συνθήκες

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 2 το μεσημέρι, όταν το ζευγάρι είχε μεταβεί σε μία δασική περιοχή της Αλοννήσου. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η κοπή ξύλων, μία συνηθισμένη εργασία για την εξασφάλιση θέρμανσης ενόψει των κρύων μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, ο 58χρονος σύζυγος βρισκόταν στο τιμόνι ενός φορτηγού οχήματος, εκτελώντας κάποια εργασία με αυτό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε κάποιο σημείο, ο άνδρας επιχείρησε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το φορτηγό του. Υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης συζύγου του, η οποία βρισκόταν στην περιοχή. Το όχημα την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Αμέσως μετά το δυστύχημα, ο 58χρονος σύζυγος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου, όπου και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο άνδρας αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, προκειμένου να απολογηθεί για το τραγικό περιστατικό.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες με στόχο τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η σορός της άτυχης γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει με ακρίβεια τα αίτια και τον χρόνο του θανάτου της.

Η ζωή της 50χρονης και η θλίψη στην τοπική κοινωνία

Η 50χρονη γυναίκα, θύμα του τραγικού συμβάντος, καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Παρόλο που δεν ήταν ντόπια, είχε επιλέξει να ζήσει για πολλά χρόνια στην Αλόννησο, το νησί καταγωγής του συζύγου της. Κατά τη διάρκεια της μακράς παραμονής της εκεί, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις και είχε καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας, χάρη στην προσωπικότητά της.

Η είδηση του αιφνίδιου και τραγικού θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση σε ολόκληρο το νησί, καθώς η απώλειά της είναι μεγάλη για τους οικείους της και τους φίλους της. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία πλέον βιώνουν την απώλεια της μητέρας τους κάτω από αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η τοπική κοινωνία εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos