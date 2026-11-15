Πανεπιστήμιο Tulane: Πτυχίο σε φοιτητή με καταγγελία βιασμού

Μια υπόθεση που αποκαλύπτει σοβαρά κενά στις διαδικασίες ελέγχου των αμερικανικών πανεπιστημίων φέρνει στο φως το Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης. Το ίδρυμα χορήγησε πτυχίο σε έναν φοιτητή ενώ ερευνούσε σε βάρος του μια καταγγελία βιασμού, για την οποία τελικά τον έκρινε υπεύθυνο. Παρά την απόφαση για οριστική αποβολή του, όταν αυτή εκδόθηκε, ο νεαρός είχε ήδη αποφοιτήσει. Λίγο αργότερα, μάλιστα, έγινε δεκτός στη Νομική Σχολή ενός άλλου πανεπιστημίου, προκαλώντας ερωτήματα για τις ακαδημαϊκές διαδικασίες.

Η καταγγελία της Κάμερον Λιούις

Η υπόθεση αφορά τον 25χρονο σήμερα Τέιτ Γουέστον, από το Όστιν του Τέξας, και την Κάμερον Λιούις. Η Λιούις κατήγγειλε τον Γουέστον για βιασμό τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Tulane. Οι δύο νέοι γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2021 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Bumble και είχαν συναντηθεί δύο φορές, χωρίς να έχουν προηγηθεί ερωτικές επαφές, σύμφωνα με όσα κατέθεσε αργότερα η νεαρή γυναίκα ενώπιον δικαστηρίου.

Τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρίου 2021, ο Γουέστον πήγε στο σπίτι όπου διέμενε μόνη της η Λιούις, εκτός της πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με την καταγγελία της, η συνάντηση εξελίχθηκε σε βίαιη σεξουαλική επίθεση. Η Λιούις υποστήριξε ότι ο συμφοιτητής της αγνόησε την άρνησή της, την ακινητοποίησε στο κρεβάτι και άσκησε πίεση στον λαιμό της για να την εμποδίσει να αντισταθεί και να φωνάξει. Όπως κατέθεσε, ο Γουέστον προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Πώς ο φοιτητής απέκτησε το πτυχίο

Η Κάμερον Λιούις είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι ο καταγγελλόμενος, Τέιτ Γουέστον, δεν θα μπορούσε να αποφοιτήσει όσο εκκρεμούσε η έρευνα για την καταγγελία βιασμού. Ωστόσο, ο Γουέστον βρήκε έναν τρόπο να συμπληρώσει τις τελευταίες εννέα πιστωτικές μονάδες που απαιτούνταν για το πτυχίο του. Αυτό το κατάφερε μέσω ενός άλλου ιδρύματος, παρακάμπτοντας έτσι τις διαδικασίες που ήταν σε εξέλιξη στο Tulane.

Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η εσωτερική έρευνα του Πανεπιστημίου Tulane και να ληφθεί η οριστική απόφαση, ο Τέιτ Γουέστον είχε ήδη αποκτήσει τον τίτλο σπουδών του. Όταν τελικά το πανεπιστήμιο αποφάσισε την αποβολή του, διαπίστωσε πως δεν υπήρχε νομική δυνατότητα να ανακαλέσει το πτυχίο που του είχε ήδη χορηγηθεί. Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε τις ασυνέχειες και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου, επιτρέποντας στον φοιτητή να ολοκληρώσει την ακαδημαϊκή του πορεία παρά τη σοβαρή καταγγελία που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Νέα διάσταση στην υπόθεση

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Τέιτ Γουέστον δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Ορλεάνης. Η δήλωση αφορούσε δύο αδικήματα μικρότερης βαρύτητας από την αρχική κατηγορία βιασμού. Για τα αδικήματα αυτά, ο Γουέστον καταδικάστηκε σε τριετή επιτήρηση.

Την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο Washington and Lee της Βιρτζίνια, στη Νομική Σχολή του οποίου είχε γίνει δεκτός ο Γουέστον το 2024, ανακοίνωσε τη θέση του σε άδεια. Το πανεπιστήμιο ανέθεσε σε εξωτερική δικηγορική εταιρεία τη διερεύνηση της υπόθεσης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Σοβαρά κενά στις διαδικασίες ελέγχου

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το οποίο βασίζεται σε εκατοντάδες σελίδες δικαστικών εγγράφων, εμπιστευτικών πανεπιστημιακών αρχείων και επικοινωνιών με στελέχη των ιδρυμάτων, υπογραμμίζει τα σοβαρά κενά που υπάρχουν. Δείχνει πώς οι καθυστερήσεις και οι ασυνέχειες μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ελέγχου μπορούν να επιτρέψουν σε έναν φοιτητή να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του πορεία παρά την ύπαρξη σοβαρών καταγγελιών εις βάρος του. Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει τις δυσκολίες στη διασφάλιση της δικαιοσύνης εντός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki