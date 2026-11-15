Κακουργηματική δίωξη στην 34χρονη για τη φονική φωτιά στο Ζεφύρι – Ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγό της

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος της 34χρονης Ρομά, η οποία κατηγορείται για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Η τραγική αυτή φωτιά είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Οι κατηγορίες και οι εξελίξεις

Η 34χρονη γυναίκα αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία του εμπρησμού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, συγκεκριμένα των δύο πυροσβεστών. Η ίδια φέρεται να ομολόγησε ότι πετούσε στάχτες και αποκαΐδια στη σκάλα του εγκαταλελειμμένου κτιρίου όπου ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο 44χρονος σύζυγος της κατηγορούμενης αναζητείται από τις αρχές, καθώς εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα. Μέχρι στιγμής, ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Σε ό,τι αφορά τις κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες. Η απόφαση αυτή ελήφθη με εντολή του εισαγγελέα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση.

Η αιτία της τραγωδίας

Οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στο Ζεφύρι υποδεικνύουν ότι η φωτιά πιθανότατα συνδέεται με στάχτες και άλλα υπολείμματα από ξυλόσομπα. Η οικογένεια φέρεται να πετούσε αυτά τα υπολείμματα στη σκάλα του κτιρίου όπου διέμενε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η οικογένεια διέμενε στο ισόγειο ενός κτιρίου που χαρακτηρίζεται εγκαταλελειμμένο. Για τη θέρμανσή της, χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα, από την οποία προέρχονταν τα υπολείμματα καύσης.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι η μητέρα, ο πατέρας και οι δύο κόρες τους φέρονται να άφηναν τα υπολείμματα της καύσης στο κλιμακοστάσιο. Όπως φαινόταν και από τις φωτογραφίες, ο χώρος αυτός ήταν γεμάτος σκουπίδια.

Η έναρξη της πυρκαγιάς

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, όταν ξέσπασε η φωτιά στο κτίριο στο Ζεφύρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε άμεσα για το συμβάν.

Η κλήση για την πυρκαγιά δέχθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί. Αφορούσε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κατσαντώνη, εντός των ορίων του Δήμου Φυλής.

Η μοιραία επιχείρηση των πυροσβεστών

Μετά την κλήση, τρεις πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και εισήλθαν στο ισόγειο του κτιρίου για την κατάσβεση. Οι συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς υπήρχαν πολλά σκουπίδια που δυσχέραιναν την πρόσβαση και την ορατότητα.

Η πρόσβαση στο εσωτερικό γινόταν μέσα από έναν στενό χώρο, ο οποίος περιλάμβανε και μια σκάλα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να δουν τη σκάλα και φαίνεται να έπεσαν μέσα στον χώρο.

Από τους τρεις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, οι δύο, ηλικίας 44 και 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους. Ο τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να σωθεί, έχοντας υποστεί τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Newsit