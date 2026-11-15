Σύλληψη 18χρονου για ληστεία σε βάρος 53χρονης στον Άγιο Δημήτριο

Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε ληστεία σε βάρος μιας 53χρονης γυναίκας. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν την γυναίκα και της αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας μία αλυσίδα από τον λαιμό της. Μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, ο 18χρονος ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ληστεία κατά συναυτουργία.

Το χρονικό της επίθεσης στον Άγιο Δημήτριο

Το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου, η ηρεμία της περιοχής του Αγίου Δημητρίου διαταράχθηκε από ένα περιστατικό ληστείας που είχε ως θύμα μια 53χρονη γυναίκα. Ενώ η γυναίκα κινούνταν πεζή σε δρόμο της περιοχής, προσέγγισαν αυτήν ο 18χρονος, μαζί με άλλα άτομα, τα οποία επίσης κινούνταν πεζή.

Οι δράστες, με συντονισμένες κινήσεις, άσκησαν σωματική βία στην 53χρονη γυναίκα. Η βίαιη αυτή ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα την αρπαγή της αλυσίδας που φορούσε στον λαιμό της. Αμέσως μετά την πράξη τους, οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο του συμβάντος, προσπαθώντας να διαφύγουν.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών

Μετά το περισταστικό, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Την έρευνα ανέλαβαν ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου. Στόχος τους ήταν η συλλογή στοιχείων και η ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στη ληστεία.

Οι επίμονες προσπάθειες των αστυνομικών απέδωσαν καρπούς, καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 18χρονο ως έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην επίθεση. Η ταυτοποίηση αυτή αποτέλεσε κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και την προσπάθεια εντοπισμού του.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του νεαρού δράστη

Μετά την ταυτοποίηση του 18χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό του. Ο νεαρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή στην ίδια περιοχή όπου είχε λάβει χώρα και η ληστεία σε βάρος της 53χρονης γυναίκας. Η επιχείρηση εντοπισμού στέφθηκε με επιτυχία.

Λίγο αργότερα, ο 18χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο νεαρός τέθηκε υπό κράτηση, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην περαιτέρω διαδικασία.

Η δικογραφία και η πορεία στη δικαιοσύνη

Σε βάρος του συλληφθέντος 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία. Η κατηγορία αυτή υπογραμμίζει τη συμμετοχή του σε εγκληματική ενέργεια μαζί με άλλα άτομα, όπως περιγράφεται στο περιστατικό της αρπαγής της αλυσίδας από την 53χρονη.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών από την αστυνομία, ο 18χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki