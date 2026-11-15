Κατάρρευση τμήματος διατηρητέου κτιρίου στη Θεσσαλονίκη

Τμήμα ενός εγκαταλελειμμένου διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση με την οδό Μαρτίου, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας το σημείο για λόγους ασφαλείας, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση διερευνώνται.

Το περιστατικό και η κινητοποίηση των αρχών

Η κατάρρευση του τμήματος του κτιρίου έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενημερώνεται για το συμβάν στις 15:40. Αμέσως, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν προληπτικά στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας, όπου και διαπιστώθηκε η υποχώρηση μέρους του εγκαταλελειμμένου ακινήτου.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό του σημείου, θωρακίζοντας την περιοχή γύρω από το κτίριο. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη, καθώς υπήρχε ορατός κίνδυνος να υποχωρήσουν και άλλα τμήματα του διατηρητέου, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πολίτες. Ευτυχώς, από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γεγονός που ανακούφισε τους κατοίκους και τις αρχές.

Ένα ιστορικό κτίριο με μακρά ιστορία

Το κτίριο που υπέστη την κατάρρευση αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ιστορικά ακίνητα που διασώζονται στην άλλοτε ιδιαίτερα ακμαία οδό των Εξοχών. Η περιοχή αυτή, γνωστή για την αρχιτεκτονική της κληρονομιά, έχει χάσει πολλά από τα παλιά της κτίσματα, καθιστώντας το συγκεκριμένο διατηρητέο ακόμα πιο σημαντικό για την ιστορική μνήμη της πόλης.

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίσμα, το οποίο διαθέτει και ημιυπόγειο, προσφέροντας συνολική επιφάνεια άνω των 600 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο είναι χτισμένο σε ένα οικόπεδο που εκτείνεται σε σχεδόν μισό στρέμμα, αποτυπώνοντας την αρχοντική αρχιτεκτονική των κτιρίων της εποχής του.

Οι προηγούμενες χρήσεις του ακινήτου

Κατά τη διάρκεια της μακράς του ιστορίας, το διατηρητέο κτίριο στη Βασιλίσσης Όλγας είχε φιλοξενήσει διάφορες δραστηριότητες. Επί σειρά ετών, το ισόγειο του κτιρίου στέγαζε μια επιχείρηση εστίασης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, στο πίσω μέρος του ακινήτου, λειτουργούσε ένα φροντιστήριο, εξυπηρετώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κοινότητας.

Πριν από την οριστική του εγκατάλειψη, το κτίριο είχε αλλάξει ξανά χρήση. Το ισόγειο είχε μετατραπεί σε παλαιοπωλείο, προσφέροντας μια διαφορετική εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, το ιστορικό ακίνητο οδηγήθηκε στην εγκατάλειψη, με αποτέλεσμα να φτάσει στη σημερινή του κατάσταση.

Διερεύνηση αιτιών και μέτρα ασφαλείας

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών και των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην κατάρρευση τμήματος του διατηρητέου κτιρίου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε την υποχώρηση, δεδομένης της φύσης του ως ιστορικού κτίσματος.

Ο αποκλεισμός του χώρου, που πραγματοποιήθηκε άμεσα από τις αρχές, παραμένει σε ισχύ. Το μέτρο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου από ενδεχόμενη νέα κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων που διέρχονται από την πολυσύχναστη οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki