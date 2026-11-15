Ιστορική ψαριά τόνου 338 κιλών στη Βόρεια Θάλασσα μετά από έξι δεκαετίες

Μια σπάνια και εντυπωσιακή ψαριά καταγράφηκε τον περασμένο Αύγουστο στη Βόρεια Θάλασσα, στα ανοιχτά του Γουίτμπι, στις ακτές του Γιορκσάιρ της Αγγλίας. Ένα αλιευτικό πλήρωμα κατάφερε να πιάσει έναν τεράστιο ερυθρό τόνο, βάρους 338 κιλών και μήκους 2,80 μέτρων, σε μια περιοχή όπου είχαν περάσει περίπου έξι δεκαετίες από την τελευταία φορά που καταγράφηκε ψάρι αντίστοιχου μεγέθους. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την επανεμφάνιση του είδους στην περιοχή, προκαλώντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Η σπάνια αλιεία και η συμμετοχή της 18χρονης

Η ιστορική αυτή ψαριά πραγματοποιήθηκε από το πλήρωμα του σκάφους Dominator A. Ο εντυπωσιακός τόνος, μήκους σχεδόν τριών μέτρων, ανέβηκε στο σκάφος, αποτελώντας ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την αλιευτική κοινότητα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε ενεργά και η 18χρονη Ada Peake, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εκμάθησης του επαγγέλματος του ψαρά.

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη αυτή επιτυχία, το ίδιο πλήρωμα επέστρεψε με μία ακόμη εξίσου σημαντική αλιεία. Κατάφερε να πιάσει έναν δεύτερο ερυθρό τόνο, ο οποίος ξεπερνούσε επίσης τα 300 κιλά. Οι δύο αυτές ψαριές αναδεικνύουν την πιθανή ανάκαμψη του πληθυσμού του ερυθρού τόνου στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Ιστορική σημασία και νέες άδειες αλιείας

Οι δύο αλιεύσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν τις πρώτες εμπορικές αλιεύσεις ερυθρού τόνου στη Βόρεια Θάλασσα μετά τη χορήγηση νέων αδειών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούλιο του 2026. Αυτό υπογραμμίζει την αλλαγή στην κατάσταση του είδους, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν σπάνιο στα συγκεκριμένα ύδατα.

Η περιοχή του Γουίτμπι είχε αποτελέσει στο παρελθόν ένα σημαντικό σημείο για την αλιεία του ερυθρού τόνου. Τη δεκαετία του 1930, ψαράδες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ταξίδευαν στις ακτές του Γιορκσάιρ με σκοπό να αναζητήσουν τους μεγάλους αυτούς θηρευτές. Μάλιστα, το 1933 είχε καταγραφεί στην περιοχή τόνος που ξεπερνούσε τα 380 κιλά, γεγονός που αποδεικνύει την ιστορική παρουσία του είδους.

Η εξαφάνιση και οι πιθανές αιτίες

Παρά την ιστορική του παρουσία, η παρουσία του ερυθρού τόνου στη Βόρεια Θάλασσα μειώθηκε σταδιακά με το πέρασμα των δεκαετιών. Κατά τη δεκαετία του 1950, το είδος είχε σχεδόν εξαφανιστεί πλήρως από την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα και στους ψαράδες.

Μεταξύ των αιτιών που οδήγησαν στην εξαφάνιση του ερυθρού τόνου από τη Βόρεια Θάλασσα ήταν η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων, ένα φαινόμενο που επηρεάζει τους θαλάσσιους οργανισμούς. Επιπλέον, η μείωση των κοπαδιών ρέγγας, τα οποία αποτελούν βασική τροφή για τον ερυθρό τόνο, συνέβαλε σημαντικά στην υποχώρηση του πληθυσμού του.

Επανεμφάνιση και μέτρα προστασίας

Η επανεμφάνιση τόσο μεγάλων ψαριών στην περιοχή του Γουίτμπι ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης του πληθυσμού τους στον Ατλαντικό Ωκεανό. Αυτή η θετική εξέλιξη αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια για την προστασία του είδους.

Σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη φαίνεται πως έπαιξαν τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας και οι περιορισμοί στην αλιεία που εφαρμόστηκαν από το 2007. Παράλληλα, η σταδιακή ανάκαμψη των πληθυσμών ρέγγας, της βασικής πηγής τροφής του τόνου, συνέβαλε επίσης στην επιστροφή του είδους στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας.

Το μυστήριο της προέλευσης και η επιστημονική έρευνα

Παρόλο που η επανεμφάνιση του ερυθρού τόνου είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη από πού προέρχονται ακριβώς οι τόνοι που εντοπίστηκαν στα ανοιχτά του Γουίτμπι. Η κατανόηση των μεταναστευτικών διαδρομών τους είναι κρίσιμη για την περαιτέρω προστασία και διαχείριση του πληθυσμού τους.

Για τον λόγο αυτό, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Έξετερ έχουν ήδη ξεκινήσει να τοποθετούν συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης σε ερυθρούς τόνους. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να καταγραφούν με ακρίβεια οι μετακινήσεις και οι μεταναστευτικές διαδρομές των ψαριών, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για τη συμπεριφορά και την προέλευσή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta