Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις καταγγελίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου – Στον εισαγγελέα το βίντεο με εντολή Χρυσοχοΐδη

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τις καταγγελίες που έκανε το πρωί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι καταγγελίες αφορούν έναν έλεγχο που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, διενεργήθηκε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η κόρη του, Δέσποινα. Παράλληλα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛΑΣ έστειλαν το μήνυμα ότι «ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».

Στον εισαγγελέα η ανάρτηση στο TikTok

Ειδικότερα, με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην πλατφόρμα του TikTok διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάρτηση «περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας».

Το Υπουργείο και η ΕΛΑΣ επανέλαβαν τη θέση τους, τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους», υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης της νομιμότητας από όλους τους πολίτες.

Η εκδοχή της ΕΛΑΣ για τον έλεγχο

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των καθημερινών στοχευμένων ελέγχων που διενεργούν για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, εντόπισαν στην περιοχή του Κολωνακίου ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Το συγκεκριμένο όχημα ήταν εταιρικής ιδιοκτησίας και διέθετε φιμέ υαλοπίνακες, ενώ σε αυτό επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Μετά από επανειλημμένα φωτεινά και ηχητικά σήματα, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη οδό, όπου και διενεργήθηκε ο έλεγχος. Ο έλεγχος αφορούσε τα στοιχεία των επιβαινόντων και τη νομιμότητα οπλοκατοχής για έναν εκ των ανδρών, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατείχε νόμιμη άδεια.

Επαγγελματισμός των αστυνομικών και εριστική στάση

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου, οι αστυνομικοί ενήργησαν με απόλυτο επαγγελματισμό, διατηρώντας την ψυχραιμία τους και επιδεικνύοντας σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί δέχθηκαν εριστική στάση, ύβρεις και απειλές. Αυτές οι απειλές και οι ύβρεις εκφράστηκαν τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά, μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν συνέτρεχε κανένας λόγος για περαιτέρω ενέργεια, το όχημα και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν από το σημείο. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δίνει μια πλήρη εικόνα των γεγονότων από την πλευρά της αστυνομίας, απαντώντας στις αρχικές καταγγελίες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr