«Άγιες Μητέρες της Γάζας»: Έκθεση στη Νάπολη συνδέει την Παναγία με τον ανθρώπινο πόνο

Ο Ιταλός φωτογράφος και καλλιτέχνης Eduardo Castaldo μετέφερε τον πόνο των παλαιστινιακών οικογενειών από τη Γάζα στην καρδιά της Νάπολης, μέσα από το καλλιτεχνικό του έργο με τίτλο «Holy Mothers of Gaza» (Άγιες Μητέρες της Γάζας). Η έκθεση αυτή συνδέει ένα χριστιανικό σύμβολο αιώνων με τον ανθρώπινο πόνο που εκτυλίσσεται στη Γάζα, αναδεικνύοντας τη μητρότητα και την απώλεια.

Η ιδέα πίσω από τις «Άγιες Μητέρες της Γάζας»

Το έργο «Άγιες Μητέρες της Γάζας» τοποθετεί παραδοσιακές απεικονίσεις της Παναγίας με το Θείο Βρέφος πάνω από φωτογραφίες Παλαιστίνιων μητέρων και παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, ο Castaldo συνδέει τη θρησκευτική συμβολική εικόνα με την πραγματικότητα του ανθρώπινου πόνου που βιώνουν οι οικογένειες στη Γάζα.

Η έκθεση περιλαμβάνει συνολικά 16 εγκαταστάσεις που έχουν τοποθετηθεί σε θρησκευτικά εικονοστάσια στο ιστορικό κέντρο της Νάπολης. Μέσα από αυτές τις εγκαταστάσεις, οι επισκέπτες καλούνται να στοχαστούν πάνω σε θέματα όπως η μητρότητα, η απώλεια, η πίστη και το βαρύ ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

Το έργο του Eduardo Castaldo

Ο Eduardo Castaldo, 35 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νάπολη της Ιταλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ανεξάρτητος φωτορεπόρτερ το 2006. Η πρώτη του ολοκληρωμένη δημοσιογραφική εργασία επικεντρώθηκε στην κρίση των απορριμμάτων στην Ιταλία.

Όταν το ζήτημα αυτό απασχόλησε τη διεθνή επικαιρότητα τον Απρίλιο του 2007, ο Castaldo άρχισε να συνεργάζεται με κορυφαία περιοδικά. Μέχρι το 2008, δραστηριοποιούνταν κυρίως στη νότια Ιταλία, καλύπτοντας γεγονότα και ειδήσεις που σχετίζονταν με τη μαφία και την εγκληματικότητα. Το ρεπορτάζ του για την Καμόρα στη Νάπολη δημοσιεύθηκε σε όλο τον κόσμο.

Η κάλυψη κρίσεων και συγκρούσεων

Στα τέλη του 2008, ο Castaldo εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί κάλυψε την επιχείρηση «Cast Lead» (Μολυβένιο Μολύβι) του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, τόσο από τα ισραηλινά σύνορα όσο και από το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Τον Ιανουάριο του 2011, έφτασε στο Κάιρο λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αιγυπτιακής επανάστασης και παρέμεινε στην πλατεία Ταχρίρ μέχρι την παραίτηση του Μουμπάρακ. Η κάλυψη των γεγονότων από τον ίδιο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Time, καθώς και σε μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο.

Τον Μάιο του 2011, ο Castaldo έφυγε προσωρινά από τη Μέση Ανατολή για να εργαστεί σε διάφορα πρότζεκτ στην Ιταλία. Εργάστηκε ως φωτογράφος στα γυρίσματα της ταινίας «Reality» του σκηνοθέτη Matteo Garrone, η οποία βραβεύτηκε με το Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ των Καννών το 2009. Παράλληλα, κάλυψε διάφορα ειδησεογραφικά γεγονότα και εκδηλώσεις στην Ιταλία. Το 2012 επέστρεψε στη Μέση Ανατολή, όπου σήμερα εργάζεται πάνω σε θέματα πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Αυτή την περίοδο, ο Castaldo δραστηριοποιείται μεταξύ Ιερουσαλήμ, Καΐρου και Ιταλίας, με το έργο του να είναι βαθιά και πολύ συμβολικά πολιτικό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr