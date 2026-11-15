Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που επιχείρησε να παρασύρει γυναίκες με το αυτοκίνητο

Ένας 44χρονος άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του εκδιδόμενες γυναίκες. Το περισταστικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών.

Ο οδηγός φέρεται να χρησιμοποίησε το όχημά του σε μια προσπάθεια να προκαλέσει επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή του.

Το περιστατικό στην οδό Γιαννιτσών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην οδό Γιαννιτσών. Εκεί, ένας οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε να πατήσει με το όχημά του εκδιδόμενες γυναίκες.

Η ενέργεια αυτή, η οποία περιγράφεται ως απόπειρα παράσυρσης, σημειώθηκε κοντά στην ευρύτερη περιοχή του Λευκού Πύργου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η σύλληψη του 44χρονου

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 44χρονος άνδρας, υπήκοος Βουλγαρίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Λευκού Πύργου, στην ίδια περιοχή της οδού Γιαννιτσών, λίγο μετά το συμβάν, στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το κίνητρο και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ο 44χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Η ενέργειά του φέρεται να είχε ως αφορμή έναν προηγούμενο διαπληκτισμό.

Ειδικότερα, οι εκδιδόμενες γυναίκες, τις οποίες επιχείρησε να παρασύρει ο 44χρονος, είχαν προηγουμένως διαπληκτιστεί με την 26χρονη φίλη του συλληφθέντα. Αυτός ο διαπληκτισμός φαίνεται να οδήγησε τον 44χρονο στην απόπειρα επίθεσης με το αυτοκίνητό του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr