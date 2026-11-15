Απάτη με υπάλληλο ΔΕΗ στη Χαλκιδική: Συνελήφθη αλλοδαπός για κλοπή λιρών και κοσμημάτων

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ο δράστης, μαζί με συνεργό του, προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, με πρόσχημα την υποτιθέμενη υπερκατανάλωση ρεύματος, και κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα λίρες, ένα ρολόι και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.

Εξαπάτηση με πρόσχημα την «υπερκατανάλωση ρεύματος»

Η τηλεφωνική απάτη εκτυλίχθηκε σε βάρος μιας γυναίκας σε περιοχή της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ένας συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στο θύμα, παρουσιαζόμενος ως υπάλληλος της ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο απατεώνας ισχυρίστηκε ότι υπήρχε «υπερκατανάλωση ρεύματος» στην κατοικία της γυναίκας, επικαλούμενος εργασίες που δήθεν πραγματοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Με αυτό το πρόσχημα, ο συνεργός έδωσε οδηγίες στη γυναίκα να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που της υπέδειξε. Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση, κατάφεραν να αποσπάσουν από τη γυναίκα δεκαπέντε χρυσές λίρες, ένα ρολόι, καθώς και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Η σύλληψη του φερόμενου δράστη

Μετά την επιτυχημένη απάτη, ο συλληφθείς παρέλαβε τα κλοπιμαία και αποχώρησε από το σημείο χρησιμοποιώντας ένα όχημα το οποίο είχε νοικιάσει. Ωστόσο, οι ενέργειές του δεν έμειναν ατιμώρητες. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τον αλλοδαπό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και του πέρασαν χειροπέδες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τη διαφυγή του, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του, το οποίο θεωρείται σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Άλλες απόπειρες και επιτυχημένες απάτες

Από την προανάκριση και την έρευνα των αστυνομικών, προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τους δράστες με και άλλες παρόμοιες ενέργειες. Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες πριν από την απάτη σε βάρος της γυναίκας στη Χαλκιδική, οι ίδιοι δράστες είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν και μία άλλη γυναίκα, σε διπλανή κατοικία στην ίδια περιοχή. Ευτυχώς, στην περίπτωση αυτή, δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κανένα αντικείμενο ή χρηματικό ποσό.

Περαιτέρω, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες είχαν επιτύχει να εξαπατήσουν έναν ανήλικο ημεδαπό σε διαφορετική περιοχή της Χαλκιδικής. Από τον ανήλικο, κατάφεραν να αποσπάσουν τέσσερις χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, καθώς και κοσμήματα των οποίων η αξία υπολογίζεται στις 3.400 ευρώ.

Έρευνα στην κατοικία και συνέχεια της υπόθεσης

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντα. Κατά την έρευνα αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ, διάφορα κοσμήματα, καθώς και δύο επιπλέον κινητά τηλέφωνα, τα οποία προστίθενται στα ευρήματα της υπόθεσης.

Ο συλληφθείς, μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής. Ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε στον ανακριτή για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα με στόχο την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του αλλοδαπού, καθώς και τη διερεύνηση της τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις που έχουν διαπραχθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki