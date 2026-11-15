Διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα ανάρτηση για αστυνομικό έλεγχο στο Κολωνάκι

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε τη δική της εκδοχή για ένα περιστατικό αστυνομικού ελέγχου που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής στο Κολωνάκι, μετά τον έντονο θόρυβο που προκλήθηκε από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το επίμαχο υλικό, το οποίο περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η υπόθεση αφορά σε έναν έλεγχο οχήματος με επιβαίνοντες, ο οποίος φέρεται να συνοδεύτηκε από απειλές και ύβρεις προς τους αστυνομικούς.

Το περιστατικό στο Κολωνάκι

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιοχή του Κολωνακίου. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ένα εταιρικό αυτοκίνητο, το οποίο διέθετε φιμέ τζάμια.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επανειλημμένα φωτεινά και ηχητικά σήματα, προκειμένου το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί. Τελικά, το όχημα σταμάτησε σε παρακείμενο δρόμο, όπου και ξεκίνησε η διαδικασία του ελέγχου.

Ο έλεγχος των επιβαινόντων και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων των επιβατών. Παράλληλα, διενεργήθηκε έλεγχος για τη νομιμότητα της οπλοκατοχής ενός εκ των ανδρών που επέβαιναν στο όχημα, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, διέθετε νόμιμη άδεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου, οι αστυνομικοί δέχθηκαν ύβρεις και απειλές. Αυτές οι απειλές και οι ύβρεις φέρεται να εκτοξεύτηκαν τόσο διά ζώσης όσο και τηλεφωνικά, μέσω ανοιχτής ακρόασης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να απαιτούσε περαιτέρω ενέργειες από τις αρχές, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο και οι επιβαίνοντες να αποχωρήσουν.

Η ανάρτηση στα social media και η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την αποχώρηση των επιβαινόντων, ακολούθησε η επίμαχη ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελληνική Αστυνομία χαρακτηρίζει την εν λόγω ανάρτηση ως υβριστική και απαξιωτική για το Σώμα, καθώς περιέχει εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της.

Ο θόρυφος που προκλήθηκε από αυτές τις αναρτήσεις στα social media ήταν ιδιαίτερα έντονος, καθιστώντας την υπόθεση αντικείμενο ευρείας συζήτησης ήδη από τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η παρέμβαση του υπουργού και η διαβίβαση στον εισαγγελέα

Μετά την έκταση που έλαβε το περιστατικό και την ανάρτηση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έδωσε εντολή για την άμεση διαβίβαση του επίμαχου υλικού στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας καλείται πλέον να αξιολογήσει το περιεχόμενο της ανάρτησης και να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, επιλέχθηκε να μην κατονομαστεί το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η ανάρτηση. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήθηκε η γενικευμένη διατύπωση «ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης», παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που είχε ήδη λάβει η υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta