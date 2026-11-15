Αποζημίωση 18.000 ευρώ σε γυναίκα που υπέφερε από ημικρανίες για εννέα χρόνια

Μια γυναίκα στην Ισπανία βίωσε μια μακρά περίοδο ταλαιπωρίας, υποφέροντας επί εννέα χρόνια από έντονους πονοκεφάλους, χωρίς να μπορεί να εντοπίσει την αιτία. Τελικά, αποκαλύφθηκε ότι η πηγή του προβλήματος ήταν μια οδοντιατρική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί το 2008. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με το Εφετείο να δικαιώνει την ασθενή και να επιδικάζει αποζημίωση ύψους 18.345 ευρώ.

Η αρχή της μακροχρόνιας ταλαιπωρίας

Όλα ξεκίνησαν το 2008, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε απονεύρωση σε ένα από τα επάνω δόντια της. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία ξέφυγε από το δόντι. Το υλικό αυτό κατέληξε σε μια κοιλότητα που βρίσκεται πίσω από το αριστερό ζυγωματικό της, δημιουργώντας προβλήματα που επρόκειτο να την ταλαιπωρήσουν για πολλά χρόνια.

Από εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα άρχισε να αντιμετωπίζει επίμονους πονοκεφάλους. Οι πονοκέφαλοι αυτοί δεν υποχωρούσαν, παρά τη συστηματική λήψη παυσίπονων, καθιστώντας την καθημερινότητά της εξαιρετικά δύσκολη. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν κατάφερε να εντοπίσει την πραγματική αιτία των ενοχλήσεων που βίωνε.

Η αποκάλυψη της αιτίας μετά από εννέα χρόνια

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας επιδεινώθηκε το 2017, όταν εμφάνισε πρήξιμο στην αριστερή πλευρά του προσώπου της. Αυτό το νέο σύμπτωμα την οδήγησε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Η ασθενής παραπέμφθηκε σε Ωτορινολαρυγγολογικό τμήμα, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Οι εξετάσεις αυτές ήταν καθοριστικές, καθώς αποκάλυψαν την ύπαρξη υπολειμμάτων του υλικού της απονεύρωσης. Το υλικό βρέθηκε δίπλα στη ρίζα του δοντιού, μέσα στον άνω γναθιαίο κόλπο, μια περιοχή όπου είχε αναπτυχθεί και φλεγμονή. Αυτά τα ευρήματα έδωσαν επιτέλους μια απάντηση στην επίμονη ταλαιπωρία της για εννέα χρόνια.

Χειρουργική επέμβαση και πρόσθετες επιπλοκές

Μετά την αποκάλυψη της αιτίας, τον Ιούλιο του 2018, η γυναίκα χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σκοπός της επέμβασης ήταν η αφαίρεση του οδοντιατρικού υλικού που είχε μετακινηθεί και η αντιμετώπιση πρόσθετων οδοντιατρικών προβλημάτων που είχαν προκύψει. Ωστόσο, η περιπέτειά της δεν τελείωσε με την επέμβαση.

Η χειρουργική παρέμβαση άφησε πίσω της αισθητικά προβλήματα στην περιοχή του προσώπου της. Επιπλέον, προκάλεσε και μερική πτώση του άνω χείλους, προσθέτοντας νέα προβλήματα στην ήδη δύσκολη κατάσταση της υγείας της και την ψυχολογική της επιβάρυνση.

Η δικαστική μάχη και η αρχική απόρριψη

Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της επέμβασης και τη μακροχρόνια ταλαιπωρία, η γυναίκα αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Διεκδίκησε αποζημίωση ύψους 172.239 ευρώ, στρεφόμενη κατά του οδοντιάτρου που είχε πραγματοποιήσει την επέμβαση, της εταιρείας που διαχειριζόταν την κλινική, καθώς και της ασφαλιστικής εταιρείας.

Οι εναγόμενοι, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι η θεραπεία είχε πραγματοποιηθεί σωστά και αμφισβήτησαν την ευθύνη τους για τις βλάβες που επικαλούνταν η ασθενής. Τον Ιούλιο του 2024, το Πρωτοδικείο του Βίγο απέρριψε την αγωγή. Παρότι αναγνώρισε τη σύνδεση ανάμεσα στο οδοντιατρικό υλικό και τη φλεγμονή που εντοπίστηκε το 2017, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχαν αποδειχθεί επαρκή στοιχεία για να αποδοθεί επαγγελματική αμέλεια στον οδοντίατρο.

Η ανατροπή στο Εφετείο και η αποζημίωση

Η ασθενής, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη δικαστική της προσπάθεια και άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου από το Εφετείο της Ποντεβέδρα. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το Εφετείο ανέτρεψε την αρχική απόφαση του Πρωτοδικείου.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την ευθύνη του οδοντιάτρου για τις συνέπειες της θεραπείας που είχε πραγματοποιήσει. Κατόπιν αυτού, επιδίκασε αποζημίωση ύψους 18.345 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλουν από κοινού ο ίδιος ο οδοντίατρος και η ασφαλιστική του εταιρεία, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο εννέα ετών ταλαιπωρίας και δικαστικής διαμάχης για τη γυναίκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta