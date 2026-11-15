Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Υμηττό με τραύματα στο πρόσωπο

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί στον Υμηττό, σε μια ορεινή περιοχή που βρίσκεται κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού, στην Αγία Παρασκευή. Ο νεκρός, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι Έλληνας, έφερε αίματα στο πρόσωπο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών και ιατροδικαστικών αρχών. Η υπόθεση διερευνάται με προσοχή, καθώς εξετάζονται όλες οι πιθανές αιτίες για τα τραύματα που έφερε ο άνδρας.

Ο εντοπισμός του νεκρού στον Υμηττό

Το μακάβριο εύρημα έγινε περίπου στις 11:30 το πρωί, όταν ένας διερχόμενος περιπατητής ανακάλυψε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο περιπατητής, αμέσως μετά τον εντοπισμό, κάλεσε την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας τις αρχές για την παρουσία του νεκρού στην ορεινή περιοχή του Υμηττού. Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για την διασφάλιση του σημείου.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία όπου βρέθηκε ο άνδρας είναι γνωστή για το φυσικό της κάλλος και τις διαδρομές πεζοπορίας, ευρισκόμενη κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού. Αυτός ο ναός βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής, καθιστώντας το σημείο προσβάσιμο αλλά ταυτόχρονα απομακρυσμένο από κατοικημένες περιοχές. Ο εντοπισμός του νεκρού σε ένα τέτοιο περιβάλλον έθεσε σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα χαρακτηριστικά του θύματος και τα τραύματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός είναι Έλληνας. Η ηλικία του εκτιμάται ότι κυμαίνεται σε ένα εύρος από 50 έως 60 ετών, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία που να αφορούν την ταυτότητά του. Το πιο εμφανές και ανησυχητικό στοιχείο ήταν η παρουσία αιμάτων στο πρόσωπο του νεκρού, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε υποστεί τραύματα.

Τα τραύματα αυτά, τα οποία ήταν ορατά στο πρόσωπο του άνδρα, αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας. Η φύση και η έκτασή τους εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές, καθώς μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του. Η αρχική εικόνα του νεκρού με αίματα στο πρόσωπο κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την αιτία των τραυμάτων

Εξετάζοντας τα πρώτα δεδομένα από το σημείο του εντοπισμού, οι αρχές έχουν προβεί σε κάποιες αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με την προέλευση των τραυμάτων του νεκρού. Μια από τις πιθανές εκδοχές που εξετάζονται είναι ότι τα τραύματα ενδεχομένως να έχουν προκληθεί από πτώση σε βράχο. Η ορεινή μορφολογία του Υμηττού, με τις ανώμαλες επιφάνειες και τους βραχώδεις σχηματισμούς, καθιστά ένα τέτοιο σενάριο ως μια από τις πιθανές αιτίες.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι πρόκειται για μια αρχική εκτίμηση και ότι η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Όλα τα πιθανά σενάρια εξετάζονται με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του άνδρα. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και της αστυνομικής έρευνας.

Οι ενέργειες των αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Μετά τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα, ο χώρος γύρω από το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για τη διαφύλαξη τυχόν στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πορεία της έρευνας. Η αστυνομία έχει αναλάβει την περιφρούρηση της περιοχής, ώστε να μην αλλοιωθούν τα δεδομένα που συλλέγονται και να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του τόπου του συμβάντος.

Στο σημείο μετέβη επίσης ιατροδικαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της αυτοψίας και της εξέτασης του σώματος του νεκρού. Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου, τον χρόνο που επήλθε, καθώς και τη φύση και την προέλευση των τραυμάτων που έφερε ο άνδρας. Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει σημαντικές απαντήσεις και να συμβάλει καθοριστικά στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας στον Υμηττό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis