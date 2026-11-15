Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν για τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Η πυρκαγιά αυτή είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, 44 και 23 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Οι τρεις συλληφθείσες φέρονται να έχουν παραδεχθεί τη χρήση ξυλόσομπας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα τον 44χρονο σύζυγο της μητέρας.

Η άφιξη στις δικαστικές αρχές

Λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι, οι τρεις γυναίκες έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πρόκειται για μία 34χρονη γυναίκα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, μετά την τραγική κατάληξη της πυρκαγιάς.

Για την ίδια υπόθεση, οι αρχές αναζητούν και τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης κατηγορούμενης. Η παρουσία των συλληφθεισών στα δικαστήρια σηματοδοτεί την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης για τις συνθήκες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς.

Η ομολογία για τη χρήση ξυλόσομπας

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τρεις συλληφθείσες φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι χρησιμοποιούσαν ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι. Επιπλέον, δήλωσαν ότι πετούσαν τις στάχτες, αλλά και σπίθες που προέρχονταν από την ξυλόσομπα, στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εξετάζεται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές ως μία πιθανή αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς. Η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στην τραγωδία.

Η τραγωδία των πυροσβεστών

Η πυρκαγιά είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Αφού ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τους συναδέλφους τους, παραδόθηκαν στα πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Αττικόν.

Παρά τις άμεσες και επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή. Στον 44χρονο έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο ήδη χωρίς τις αισθήσεις του. Ιδιαίτερα συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι ο νεότερος από τους δύο πυροσβέστες είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό του. Ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Η εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε χθες, 14 Νοεμβρίου 2026, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, για καπνό που έβγαινε από το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Οι πρώτοι πυροσβέστες που εισήλθαν στον χώρο διαπίστωσαν ότι υπήρχαν απορρίμματα που καίγονταν στο υπόγειο του κτιρίου.

Στη συνέχεια, δύο πυροσβέστες, πλήρως εξοπλισμένοι με την προβλεπόμενη εξάρτυση και μέσα ατομικής προστασίας, εισήλθαν στο κτίριο χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις νερού, με σκοπό να προσεγγίσουν την εστία της πυρκαγιάς και να την περιορίσουν. Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ένας τρίτος συνάδελφός τους εισήλθε στο κτίριο, ακολουθώντας την καθορισμένη διαδικασία, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή τους και να διαπιστώσει αν χρειαζόταν ενίσχυση. Ωστόσο, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους, δεν έλαβε καμία απάντηση.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των υπόλοιπων δυνάμεων, οι οποίες εισήλθαν στον χώρο. Οι δυνάμεις αυτές ανέσυραν τους δύο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς και τον τρίτο συνάδελφό τους, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Η δικαστική πορεία της υπόθεσης

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Ο εισαγγελέας θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και θα αποφασίσει για τις κατηγορίες που θα απαγγελθούν στις συλληφθείσες.

Εφόσον προκύψουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον ανακριτή ανηλίκων, προκειμένου οι συλληφθείσες να απολογηθούν. Σε περίπτωση που οι κατηγορίες αφορούν πλημμελήματα, τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Αυτοφώρου δικαστηρίου. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς και τα αίτια του θανάτου των δύο πυροσβεστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos