Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις καταγγελίες Γιαννακόπουλου – Στον εισαγγελέα το βίντεο με εντολή Χρυσοχοΐδη

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με περιστατικό που κατήγγειλε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026. Το περιστατικό αφορά έλεγχο σε όχημα όπου, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, επέβαινε η κόρη του, Δέσποινα. Παράλληλα, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η σχετική ανάρτηση του κ. Γιαννακόπουλου στο TikTok διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι καταγγελίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προέβη σε καταγγελίες το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, αναφορικά με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αστυνομικοί διενήργησαν έλεγχο σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η κόρη του, Δέσποινα, κατά τη διάρκεια των ξημερωμάτων.

Οι καταγγελίες του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποιήθηκαν, προκαλώντας την άμεση αντίδραση και την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία παρουσίασε τη δική της εκδοχή για το συμβάν. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφορμή για την επίσημη τοποθέτηση των αρχών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η εκδοχή της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή του Κολωνακίου. Το όχημα, το οποίο ήταν εταιρικής ιδιοκτησίας και είχε φιμέ υαλοπίνακες, εντοπίστηκε στο πλαίσιο καθημερινών στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Στο εν λόγω αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επανειλημμένα φωτεινά και ηχητικά σήματα προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα. Τελικά, το αυτοκίνητο σταμάτησε σε παρακείμενη οδό, όπου και διενεργήθηκε ο έλεγχος. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε ήταν τυπικός και αφορούσε τα στοιχεία των επιβαινόντων, καθώς και τη νομιμότητα οπλοκατοχής για έναν εκ των ανδρών, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι κατείχε νόμιμη άδεια.

Η στάση των επιβαινόντων και η αντίδραση των αρχών

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι οι αστυνομικοί επέδειξαν απόλυτο επαγγελματισμό, ψυχραιμία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Αυτή η στάση των αρχών διατηρήθηκε, όπως τονίζεται, παρά την εριστική συμπεριφορά που αντιμετώπισαν από τους επιβαίνοντες.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ κάνει λόγο για εριστική στάση, ύβρεις και απειλές που δέχθηκαν οι αστυνομικοί. Οι εν λόγω εκφράσεις και απειλές φέρεται να εκτοξεύθηκαν τόσο δια ζώσης, κατά την άμεση επαφή με τους αστυνομικούς, όσο και τηλεφωνικά, μέσω ανοιχτής ακρόασης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν συνέτρεχε κανένας λόγος για περαιτέρω ενέργειες, το όχημα και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν από το σημείο.

Η παρέμβαση του υπουργού Χρυσοχοΐδη και η διαβίβαση στον εισαγγελέα

Σε συνέχεια των εξελίξεων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έδωσε εντολή για τη διαβίβαση της ανάρτησης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο TikTok στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, όπως ανακοινώθηκε, η συγκεκριμένη ανάρτηση περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Οι εκφράσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εντολή του υπουργού υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δημόσιες τοποθετήσεις που θίγουν το θεσμικό ρόλο και την υπόσταση των σωμάτων ασφαλείας.

Το μήνυμα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Τόσο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και από την Ελληνική Αστυνομία, εκπέμφθηκε ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. «Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν.

Η φράση αυτή τονίζει την αρχή της ισονομίας και της καθολικής εφαρμογής των νόμων, ανεξαρτήτως προσώπων ή θέσεων. Το μήνυμα αυτό συνοδεύει τόσο την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό στο Κολωνάκι, όσο και την απόφαση για τη διαβίβαση της ανάρτησης του κ. Γιαννακόπουλου στην εισαγγελία, υπογραμμίζοντας την αταλάντευτη στάση των αρχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis