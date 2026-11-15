Ευκαιρίες για πολυήμερες διακοπές τα Χριστούγεννα του 2026 και την Πρωτοχρονιά του 2027

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εκτεταμένες περιόδους διακοπών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2026 και της Πρωτοχρονιάς του 2027, εκμεταλλευόμενοι τον στρατηγικό συνδυασμό επίσημων αργιών και Σαββατοκύριακων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εξασφαλίσουν πολυήμερη ξεκούραση χρησιμοποιώντας έναν περιορισμένο αριθμό ημερών κανονικής άδειας.

Ο προγραμματισμός των αργιών του 2026-2027

Ο Δεκέμβριος του 2026 και ο Ιανουάριος του 2027 φέρνουν συγκεκριμένες αργίες που ευνοούν τον προγραμματισμό. Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων είναι το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα, η Πρωτοχρονιά του 2027 έχει οριστεί για την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου.

Για τους εργαζόμενους που ακολουθούν πενθήμερο ωράριο, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, διαμορφώνονται αυτόματα δύο τριήμερα χωρίς την ανάγκη λήψης άδειας. Το πρώτο τριήμερο εκτείνεται από την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου. Το δεύτερο τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 3 Ιανουαρίου.

Δεκαήμερες διακοπές με τέσσερις ημέρες άδειας

Ο πλέον συμφέρων συνδυασμός για όσους επιθυμούν μια εκτεταμένη περίοδο διακοπών είναι η λήψη τεσσάρων ημερών κανονικής άδειας. Συγκεκριμένα, η άδεια αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί από τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου.

Με αυτή την επιλογή, οι εργαζόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν συνολικά 10 συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και διαρκεί έως και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για χαλάρωση.

Επέκταση διακοπών με την αργία των Θεοφανίων

Όσοι διαθέτουν περισσότερες ημέρες άδειας έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν περαιτέρω την περίοδο των διακοπών τους, αξιοποιώντας και την αργία των Θεοφανίων. Τα Θεοφάνια του 2027 πέφτουν την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου.

Εάν ληφθούν έξι ημέρες άδειας, συγκεκριμένα από τις 28 έως τις 31 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια στις 4 και 5 Ιανουαρίου, προκύπτουν 13 συνεχόμενες ημέρες διακοπών. Αυτή η περίοδος καλύπτει το διάστημα από την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, ενσωματώνοντας την αργία των Θεοφανίων.

Ακόμα μεγαλύτερη περίοδος ξεκούρασης

Για όσους επιθυμούν μια ακόμα πιο μακρά περίοδο διακοπών, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης. Εάν στην προηγούμενη ρύθμιση προστεθούν δύο επιπλέον ημέρες άδειας, συγκεκριμένα η Πέμπτη 7 και η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, τότε το συνολικό διάστημα ξεκούρασης διευρύνεται σημαντικά.

Με τη χρήση συνολικά οκτώ ημερών κανονικής άδειας, το διάστημα των διακοπών μπορεί να φτάσει τις 17 συνεχόμενες ημέρες. Αυτή η εκτεταμένη περίοδος ξεκινά από την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για πλήρη αποφόρτιση.

Ειδικές ρυθμίσεις για παραμονές εορτών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, καθώς και η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου, δεν είναι γενικές υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να τις αναγνωρίσουν ως ημέρες μη εργασίας.

Ωστόσο, ανάλογα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, τον εσωτερικό κανονισμό ή την καθιερωμένη πρακτική της εκάστοτε επιχείρησης, μπορεί να προβλέπεται μειωμένο ωράριο εργασίας ή ακόμα και ημέρα μη εργασίας για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στον δημόσιο τομέα, οι δύο αυτές ημερομηνίες αντιμετωπίζονται ως ημιαργίες.

Με πληροφορίες από: Newsit