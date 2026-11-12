Ο ράπερ Light αθωώθηκε για διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία

Αθώοι κρίθηκαν ο γνωστός ράπερ Light και ο μάνατζέρ του για τις κατηγορίες της διακεκριμένης παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών, καθώς και της κατοχής κάνναβης. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύωρη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο κατέληξε στην αθώωση των δύο κατηγορουμένων, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την απόφασή του, κήρυξε αθώους τον ράπερ Light και τον μάνατζέρ του για τις πράξεις της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών από κοινού. Επιπλέον, αθωώθηκαν για τη διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία πυροβόλων όπλων, καθώς και για την κατοχή κάνναβης.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη έρχεται να κλείσει μια υπόθεση που είχε απασχολήσει εκτενώς τα μέσα ενημέρωσης κατά τον Δεκέμβριο του 2021. Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με κατηγορίες που αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών ουσιών.

Η αρχή της υπόθεσης και η σύλληψη

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης και ο μάνατζέρ του συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Τη σύλληψη πραγματοποίησαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η κινητοποίηση των αρχών ακολούθησε τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Light εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή του Γκαζιού, φέροντας στη ζώνη του τρία όπλα. Ένα από αυτά τα όπλα φερόταν να έχει διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των διωκτικών αρχών.

Οι έρευνες και τα ευρήματα

Μετά τη σύλληψη, ακολούθησαν αστυνομικές έρευνες, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν δύο σφαίρες, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι και ναρκωτικές ουσίες. Αυτά τα ευρήματα αποτέλεσαν μέρος της δικογραφίας που σχηματίστηκε.

Ωστόσο, τα τρία όπλα που είχαν εμφανιστεί στο επίμαχο βίντεο δεν εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες. Ο καλλιτέχνης, από την πλευρά του, είχε υποστηρίξει ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες γυρισμάτων ενός μουσικού βιντεοκλίπ, εξηγώντας έτσι την παρουσία τους.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι δηλώσεις των συνηγόρων

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης ακροαματικής διαδικασίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν λεπτομερώς οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι συνέβαλαν στην τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Σάκη Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αθώωση των εντολέων τους. Τόνισαν χαρακτηριστικά ότι «όταν οι δικαστές κρίνουν και αποφασίζουν με βάση μόνο τα πραγματικά περιστατικά και το υλικό των δικογραφιών, χωρίς να επηρεάζονται από την δημοσιότητα της υπόθεσης ή από την προβολή και δημοφιλία των κατηγορουμένων, καθώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τότε στο τέλος κερδισμένη είναι πάντοτε η Δικαιοσύνη».

Με πληροφορίες από: News.gr