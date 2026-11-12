Ηχησε συναγερμός για διαρροή προπανίου σε λύκειο του Κορυδαλλού – Κλειστό μέχρι τους ελέγχους

Το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού έκλεισε προσωρινά, έπειτα από υποψίες για διαρροή προπανίου που οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών μαθημάτων, προκαλώντας την άμεση εκκένωση του χώρου. Η απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου ελήφθη για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ενεργοποίηση συναγερμού και άμεση εκκένωση

Το τρομακτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, καθώς οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού παρακολουθούσαν τα τελευταία τους μαθήματα. Ξαφνικά, το σύστημα ανίχνευσης αερίου που είναι εγκατεστημένο στο σχολείο ενεργοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να ηχήσει ο συναγερμός. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην άμεση εκκένωση του σχολείου, ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Αν και τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν διαρροή προπανίου, η ακριβής αιτία της ενεργοποίησης του μηχανισμού δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί πλήρως. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε την ανησυχητική κατάσταση. Για λόγους προληπτικής ασφάλειας, τα μαθήματα του Εσπερινού δεν πραγματοποιήθηκαν.

Εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας και μέτρα ασφαλείας

Στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού λειτουργεί εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας, το οποίο απαιτεί από τους μαθητές τη χρήση εξοπλισμού που λειτουργεί με φλόγα. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και της ενδεχόμενης επικινδυνότητας που συνεπάγεται η χρήση τέτοιων υλικών, η διοίκηση του σχολείου είχε λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, πριν από 15 μήνες, εγκαταστάθηκε ένας ειδικός μηχανισμός ανίχνευσης αερίου σε μία από τις αίθουσες του σχολείου. Αυτός ο μηχανισμός έχει ως σκοπό να προειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση που εντοπιστεί διαρροή αερίου, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού ήταν αυτή που σήμανε τον συναγερμό την Τετάρτη.

Δηλώσεις δημάρχου και επόμενα βήματα

Ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό. Ο κ. Χουρσαλάς αναφέρθηκε στη λειτουργία του εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας στο σχολείο και την ανάγκη χρήσης εξοπλισμού με φλόγα από τους μαθητές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας.

Σήμερα, αναμένεται να μεταβεί στο σχολείο ειδικό συνεργείο, το οποίο θα έχει ως έργο την εξέταση των αισθητήρων του συστήματος ανίχνευσης αερίου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια η αιτία που οδήγησε στην ενεργοποίησή τους και να εξακριβωθεί αν όντως υπήρξε διαρροή προπανίου. Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, παρά τις ενδείξεις.

Επιπτώσεις στους μαθητές και τηλεκπαίδευση

Το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού φιλοξενεί πάνω από 800 μαθητές, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από το προσωρινό κλείσιμο του σχολείου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να μην χαθούν μαθήματα, αποφασίστηκε ότι οι μαθητές θα συνεχίσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων τους μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η τηλεκπαίδευση θα εφαρμοστεί μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στο κτίριο και να διασφαλιστεί ότι ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών. Η απόφαση για το «λουκέτο» στο σχολείο λήφθηκε με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη και προηγούμενα περιστατικά σε άλλα σχολικά συγκροτήματα, όπως αυτό της Γκράβας.

Με πληροφορίες από: Newsit