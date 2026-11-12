Τα παιδιά με φανταστικούς φίλους είναι δημιουργικά και με ενσυναίσθηση

Οι φανταστικοί φίλοι αποτελούν ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην παιδική ηλικία, το οποίο μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη που διαρκούν ακόμα και μέχρι την ενήλικη ζωή. Αντίθετα με την κοινή αντίληψη που τους συνδέει με τη μοναξιά ή την κοινωνική απομόνωση, οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που δημιουργούν φανταστικούς φίλους δεν έχουν λιγότερες πραγματικές φιλίες. Πρόκειται για παιδιά που απολαμβάνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να δημιουργήσουν συντροφιά, ενισχύοντας έτσι ποικίλες δεξιότητες.

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο της παιδικής ηλικίας

Η δημιουργία φανταστικών φίλων είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο, καθώς, σύμφωνα με τους ψυχολόγους Naomi Aguiar και Marjorie Taylor, περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών έχουν αποκτήσει κάποιον φανταστικό φίλο μέχρι την ηλικία των επτά ετών. Αυτοί οι φίλοι μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως άνθρωποι, ζώα, φανταστικά πλάσματα ή ακόμα και αντικείμενα, όπως ένα κουτί γάλακτος, αναδεικνύοντας την απεριόριστη φαντασία των παιδιών.

Η παρουσία αυτών των φανταστικών συντρόφων προσφέρει στα παιδιά πολλαπλά οφέλη. Κυρίως, τους παρέχει ψυχαγωγία και συντροφικότητα, ενώ ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην εξερεύνηση του εσωτερικού τους κόσμου.

Οφέλη για τη δημιουργικότητα και τη συγκέντρωση

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά που έχουν φανταστικούς φίλους παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεξιότητες που τα ξεχωρίζουν. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να διαθέτουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα, μια ιδιότητα που τους επιτρέπει να σκέφτονται με πρωτότυπους τρόπους και να αναπτύσσουν καινούργιες ιδέες. Παράλληλα, φαίνεται να έχουν καλύτερη ικανότητα αφήγησης ιστοριών, κάτι που ενισχύει την επικοινωνιακή τους δεξιότητα και την ικανότητά τους να δομούν αφηγήσεις.

Εκτός από τη δημιουργικότητα, αυτά τα παιδιά συχνά επιδεικνύουν αυξημένη συγκέντρωση, μια σημαντική ικανότητα για την εκμάθηση και την επίλυση προβλημάτων. Η φαντασιακή τους δραστηριότητα είναι επίσης πιο έντονη, γεγονός που τροφοδοτεί την πλούσια εσωτερική τους ζωή. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι λιγότερο ντροπαλά στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση και να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον φανταστικό κόσμο, στοιχεία που υποδηλώνουν μια πιο ανοιχτή και εξερευνητική στάση απέναντι στη ζωή.

Η ενσυναίσθηση και η κοινωνική κατανόηση

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη που συνδέονται με τους φανταστικούς φίλους αφορά την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της κατανόησης των άλλων. Μια έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια αποκάλυψε ότι παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως έξι ετών, τα οποία είχαν φανταστικούς φίλους, παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στην κατανόηση της νοητικής κατάστασης και των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων.

Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά μπορούσαν ευκολότερα να αντιληφθούν πως οι άλλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές σκέψεις, επιθυμίες και προθέσεις από τις δικές τους, μια θεμελιώδη δεξιότητα για την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πλήρως αν οι φανταστικοί φίλοι είναι αυτοί που ενισχύουν αυτή την ικανότητα ή αν τα παιδιά που διαθέτουν ήδη μεγαλύτερη κοινωνική κατανόηση είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν τέτοιους φίλους.

Σημασία για τα παιδιά με αυτισμό

Οι φανταστικές φιλίες φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν γονείς 124 αυτιστικών παιδιών έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 49% των παιδιών, είχε δημιουργήσει φανταστικό φίλο σε κάποια στιγμή μεταξύ ενός και έντεκα ετών.

Μέσα από αυτές τις σχέσεις, τα παιδιά με αυτισμό αποκτούν τη δυνατότητα να εξασκούν την κοινωνική επικοινωνία και να εξερευνούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό συμβαίνει σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει ο φόβος της απόρριψης ή της αποτυχίας, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες με τον δικό τους ρυθμό και τρόπο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis