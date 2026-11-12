Νέο ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του ΕΣΥ

Επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ δρομολογούνται για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Η ανακοίνωση έγινε χθες από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας. Οι σχετικές αποφάσεις εντάσσουν συγκεκριμένες πράξεις στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Υποστήριξη από ΕΣΠΑ για το ΕΣΥ

Οι αποφάσεις για την ένταξη των πράξεων υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5.999.021 ευρώ.

Οι πράξεις αυτές αφορούν την ανάπτυξη επιστημονικών πρωτοκόλλων Φυσικοθεραπείας, την κατάρτιση πρότασης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση της ευαλωτότητας των ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και τον εθνικό σχεδιασμό νοσηλευτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων σχολικής νοσηλευτικής.

Εθνικός σχεδιασμός νοσηλευτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων

Ένα από τα βασικά έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι ο «Εθνικός Σχεδιασμός Νοσηλευτικών και Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και Πρωτοκόλλων Σχολικής Νοσηλευτικής», με συνολική δημόσια δαπάνη 3.800.848 ευρώ. Το έργο αυτό έχει ως στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και της θεσμικής καθιέρωσης επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων. Ο απώτερος σκοπός είναι η εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, ακόμα και στο επίπεδο της σχολικής νοσηλευτικής.

Αναβάθμιση της νοσηλευτικής επιστήμης και του ΕΣΥ

Παράλληλα με την αντιμετώπιση των προκλήσεων, αναμένεται η θεσμική αναβάθμιση της νοσηλευτικής επιστήμης. Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπεται να συμβάλει στην ευρύτερη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μέσα από την πράξη, θα αναπτυχθούν και θα τεκμηριωθούν σύγχρονα νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

Τα πρωτόκολλα αυτά θα καλύπτουν κρίσιμους τομείς του συστήματος υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η Μακροχρόνια Φροντίδα, η Δημόσια Υγεία, η Πρόληψη, η Ψυχική Υγεία, η Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και η Σχολική Νοσηλευτική.

Ψηφιακά εργαλεία και ασφάλεια ασθενών

Εκτός από την ανάπτυξη πρωτοκόλλων, η πράξη προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της κλινικής απόφασης. Τα εργαλεία αυτά θα συμβάλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση των περιστατικών. Επίσης, θα μειώσουν την αβεβαιότητα κατά την άσκηση του νοσηλευτικού έργου και θα ενισχύσουν την ασφάλεια των ασθενών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της θεσμικής υπόστασης και της επαγγελματικής αυτονομίας του νοσηλευτή. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσης της επιστημονικής τεκμηρίωσης στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Πρωτόκολλα φυσικοθεραπείας και διαχείριση ευαλωτότητας

Εκτός από τον σχεδιασμό των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί και την «Ανάπτυξη Επιστημονικών Πρωτοκόλλων Φυσικοθεραπείας». Αυτά τα πρωτόκολλα στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στο πλαίσιο του ΕΣΥ, διασφαλίζοντας την εφαρμογή σύγχρονων και τεκμηριωμένων μεθόδων.

Ένα ακόμα σημαντικό σκέλος της χρηματοδότησης αφορά την «Κατάρτιση Πρότασης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση της Ευαλωτότητας των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας». Η δράση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προστασία και υποστήριξη των ηλικιωμένων, καλύπτοντας τις ειδικές ανάγκες τους και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis