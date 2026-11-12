Επιστήμονας εξηγεί γιατί ένα πλούσιο πρωινό είναι το κλειδί για την απώλεια βάρους

Μια πρωτοποριακή πρωινή ρουτίνα, η οποία υπόσχεται απώλεια βάρους σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, παρουσιάστηκε από τον Dr. Giles Yeo, κορυφαίο ειδικό στις θερμίδες και τη γενετική. Ο επιστήμονας από το Cambridge αποκάλυψε στο podcast «Diary Of A CEO», με οικοδεσπότη τον Steven Bartlett, ότι ένα πλούσιο πρωινό γεύμα αποτελεί το «κλειδί» για την επίτευξη του στόχου.

Ο Dr. Yeo προτείνει τη μεταφορά του κύριου γεύματος στην αρχή της ημέρας και την επιλογή ενός ελαφριού δείπνου, ως τρόπο για την πιο αποτελεσματική καύση λίπους. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δίαιτα όσοι επιθυμούν να χάσουν βάρος.

Η σημασία του πλούσιου πρωινού

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του στο podcast, ο Dr. Yeo επανέλαβε τη γνωστή ρήση: «Φάτε στο πρωινό σαν βασιλιάς, μεσημεριανό σαν πρίγκιπας και δείπνο σαν ζητιάνος». Αυτή η φράση, σύμφωνα με τον ίδιο, συμπυκνώνει την ουσία της στρατηγικής του για την απώλεια βάρους.

Ο ειδικός απέρριψε την ιδέα ότι τα βραδινά γεύματα συμβάλλουν στην απώλεια βάρους. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε ότι η κατανάλωση ενός πλούσιου πρωινού με την ανατολή του ηλίου είναι το πραγματικό μυστικό, όπως τεκμηριώνεται από επιστημονικά στοιχεία.

Επιστημονικά στοιχεία και μεταβολισμός

Ο Dr. Yeo αναφέρθηκε σε έρευνα που καταδεικνύει ότι όσοι απολαμβάνουν πλούσια πρωινά γεύματα και πιο ελαφριά βραδινά δείπνα θα μπορούσαν να είναι σχεδόν 10% πιο αδύνατοι σε σύγκριση με όσους τρώνε περισσότερο τη νύχτα. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει την προσέγγισή του για την ανακατανομή των θερμίδων μέσα στην ημέρα.

Ο γιατρός τόνισε τον υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται στα ενσωματωμένα ένστικτα επιβίωσης του ανθρώπου. Είμαστε προγραμματισμένοι να αναζητούμε τροφή όταν υπάρχει φως, γεγονός που μας βοηθά να καίμε θερμίδες πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι στις μικρές ώρες, όταν ο μεταβολισμός μας πέφτει.

Η λειτουργία του σώματος και η καύση θερμίδων

«Ο μεταβολισμός μας είναι υψηλότερος κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή πρέπει να “αναζητήσουμε τροφή”. Ενώ τη νύχτα, όταν κοιμόμαστε, ο μεταβολισμός μας πέφτει», πρόσθεσε ο Dr. Yeo. Αυτή η φυσιολογική λειτουργία του σώματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της δίαιτας.

Ο ειδικός εξήγησε περαιτέρω ότι «εάν καταναλώσετε ένα μεγάλο γεύμα τη νύχτα και λίγες ώρες αργότερα πάτε για ύπνο, φορτώνετε το σώμα σας με θερμίδες και μετά πηγαίνετε για ύπνο, καθώς το σώμα είναι σε λειτουργία αποθήκευσης. Ενώ αν καταναλώσετε ένα πλούσιο γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχετε όλη την ημέρα μπροστά σας για να το κάψετε».

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen

Ο Dr. Yeo αναφέρθηκε επίσης σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την καθηγήτρια Alexandra Johnstone, μια αναγνωρισμένη «καινοτόμο ερευνήτρια στο πεδίο του ελέγχου της ανθρώπινης όρεξης» στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen. Η διάσημη διατροφολόγος εξήγησε πώς η έρευνα έδωσε έναν καθορισμένο αριθμό ημερήσιων θερμίδων στους συμμετέχοντες για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, οι συμμετέχοντες έλαβαν τις θερμίδες τους «είτε φορτώνοντας όλες τις θερμίδες στο πρωινό, είτε φορτώνοντας όλες τις θερμίδες» σε άλλο γεύμα. Η μελέτη αυτή ενισχύει την άποψη ότι η χρονική στιγμή των γευμάτων επηρεάζει σημαντικά την απώλεια βάρους.

Με πληροφορίες από: Enikos