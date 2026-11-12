Κύκλωμα απάτης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές στο δημόσιο

Σε πολλά εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές προς το Δημόσιο που προέκυψαν από τη δράση ενός κυκλώματος απάτης, το οποίο φέρεται να είχε στηθεί από κρυπτόμενους επιχειρηματίες. Το κύκλωμα αυτό δρούσε στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, χρησιμοποιώντας ένα πανομοιότυπο δίκτυο «εταιρειών – κελυφών», «αχυρανθρώπων» και υπεκμισθώσεων.

Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες απέκρυπταν την ιδιότητά τους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο οφειλές εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο, όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ. Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε τον τρόπο λειτουργίας τους, ο οποίος περιελάμβανε τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και εισφορών.

Η δράση του κυκλώματος και οι οφειλές

Οι κρυπτόμενοι επιχειρηματίες ανέπτυξαν δίκτυα δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς, όπως τα νυχτερινά κέντρα, η εστίαση, η διαχείριση ακινήτων και η μεσιτεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές πληρώνονταν σε μετρητά, τα οποία παραδίνονταν σε φακέλους.

Συνήθως, οι εργαζόμενοι αγνοούσαν τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων. Το κύκλωμα λειτουργούσε με τη μίσθωση στρατηγικών ακινήτων εστίασης, τα οποία στη συνέχεια «φυτεύονταν» μέσω υπεκμισθώσεων σε βραχύβιες εταιρείες, χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους».

Ο τρόπος λειτουργίας των «εταιρειών – κελυφών»

Τα μαγαζιά αυτά λειτουργούσαν κανονικά, εισπράττοντας μετρητά, αλλά δεν κατέβαλαν φόρους ή εισφορές. Όταν τα χρέη των εταιρειών διογκώνονταν σε μεγάλο βαθμό, η εκάστοτε εταιρεία εγκαταλειπόταν. Αμέσως μετά, ιδρυόταν μια νέα εταιρεία στην ίδια διεύθυνση, η οποία διατηρούσε το ίδιο προσωπικό και τους ίδιους managers, αλλά έφερε νέο όνομα και νέο «αχυράνθρωπο».

Αυτή η πρακτική επέτρεπε τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας, ενώ οι οφειλές μεταφέρονταν σε ανενεργές πλέον εταιρείες, επιβαρύνοντας το Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος των αδελφών Μ. και άλλων προσώπων

Στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ γίνεται εκτενής αναφορά στη δράση των κρυπτόμενων επιχειρηματιών, με την πρώτη περίπτωση που αναφέρεται να αφορά τα αδέλφια Μ. Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση λειτουργούσε μισθώνοντας στρατηγικά ακίνητα εστίασης από τους αδελφούς Μ., τα οποία στη συνέχεια υπεκμισθώνονταν σε εταιρείες με «αχυρανθρώπους».

Ένας λογιστικός υπάλληλος, σε υπεύθυνη δήλωση που έδωσε, κατονόμασε τον Θ.Ρ. ως το πρόσωπο που «κουβαλούσε» 13 «αχυρανθρώπους» στο γραφείο για την ίδρυση εταιρειών. Ο Θ.Ρ. φέρεται επίσης να έδινε τις εντολές για μεταβολές και να παρέδιδε τα χρήματα της λογιστικής αμοιβής σε έναν εκ των δύο αδελφών Μ.

Κατασχέσεις και ομολογίες

Στο γραφείο του λογιστή Ι.Ν. κατασχέθηκαν οι φυσικές σφραγίδες των «εταιρειών – βιτρινών», τις οποίες οι «αχυράνθρωποι» δεν είχαν στην κατοχή τους. Το λογιστικό γραφείο υπέβαλε τις δηλώσεις στο gov.gr χρησιμοποιώντας υφαρπαγμένους κωδικούς, κατ’ εντολή του Θ.Ρ.

Επιπλέον, ο «περιοδεύων» ταμίας, Δ.Σ., προέβη σε ομολογία, καταθέτοντας πως εργάστηκε σε 14 διαφορετικά ΑΦΜ του δικτύου μέσα σε διάστημα τριών ετών. Ο ίδιος ανέφερε ότι η μισθοδοσία γινόταν σε φακέλους και ότι υπήρχε ένα κεντρικό «γραφείο» που συντόνιζε τη διαχείριση των χρημάτων του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis