Η δικογραφία για τις αναθυμιάσεις στο ιδιωτικό σχολείο στο Κορωπί

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση των αναθυμιάσεων που έλαβαν χώρα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή του Κορωπίου. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αφορά συνολικά τέσσερα άτομα. Μεταξύ των προσώπων αυτών περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, Ηλίας Καίσαρης, καθώς και άλλα τρία άτομα που συνδέονται με την υπόθεση.

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τέσσερα συγκεκριμένα άτομα. Πρώτος μεταξύ αυτών είναι ο Ηλίας Καίσαρης, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, του ιδιωτικού σχολείου όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τις αναθυμιάσεις. Η εμπλοκή του στην υπόθεση αφορά την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

Εκτός από τον Ηλία Καίσαρη, η δικογραφία περιλαμβάνει και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει τον καθαρισμό στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Επιπλέον, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και οι δύο υπάλληλοι της εν λόγω εταιρείας, οι οποίοι ήταν τα πρόσωπα που εκτέλεσαν την εργασία του καθαρισμού. Αυτά τα τέσσερα άτομα αποτελούν τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, όπως προκύπτει από τη δικογραφία.

Η υπόθεση των αναθυμιάσεων στο Κορωπί

Η υπόθεση ξεκίνησε με περιστατικό αναθυμιάσεων που εκδηλώθηκαν σε ιδιωτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κορωπίου. Οι αναθυμιάσεις αυτές οδήγησαν στις περαιτέρω ενέργειες των αρχών και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προέκυψε το συμβάν. Το ιδιωτικό σχολείο, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής λόγω του περιστατικού.

Η εταιρεία καθαρισμού, της οποίας ο ιδιοκτήτης και οι δύο υπάλληλοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είχε αναλάβει την πραγματοποίηση εργασιών καθαρισμού στο σχολείο. Οι εργασίες αυτές φέρονται να συνδέονται με την εμφάνιση των αναθυμιάσεων. Η δικογραφία επιδιώκει να διερευνήσει τις ευθύνες των εμπλεκομένων προσώπων σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Κορωπί.

Η νομική διαδικασία και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας, για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού σχηματίστηκε δικογραφία με συγκεκριμένη κατηγορία. Η κατηγορία αυτή αφορά την παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα. Το άρθρο 306 του Π.Κ. αναφέρεται στην έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, γεγονός που υποδηλώνει τη σοβαρότητα της κατηγορίας που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η δικογραφία, όπως αναφέρθηκε, αφορά συνολικά τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού και των δύο υπαλλήλων της. Η διαμόρφωση της δικογραφίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην απόδοση τυχόν ευθυνών για το περιστατικό των αναθυμιάσεων στο ιδιωτικό σχολείο.

Προσαγωγές και απελευθέρωση ατόμων

Πριν από τον σχηματισμό της δικογραφίας, είχαν προηγηθεί προσαγωγές τριών εκ των τεσσάρων ατόμων που σήμερα περιλαμβάνονται σε αυτήν. Τα τρία αυτά άτομα προσήχθησαν από τις αρχές για την υπόθεση των αναθυμιάσεων. Ωστόσο, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθερα. Η απελευθέρωσή τους έγινε κατόπιν προφορικής εντολής που δόθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών.

Σε ό,τι αφορά τον ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, Ηλία Καίσαρη, για τον ίδιο δεν κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές δεν προχώρησαν σε άμεση σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η δικογραφία σχηματίστηκε για όλους τους εμπλεκόμενους, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των αναθυμιάσεων στο ιδιωτικό σχολείο του Κορωπίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis