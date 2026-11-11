Σοβαρά επεισόδια στη Βαρκελώνη εν μέσω γενικής απεργίας και στεγαστικής κρίσης

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη Βαρκελώνη την Τετάρτη (11/11), κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής απεργίας που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία έπειτα από 14 χρόνια. Ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της χώρας. Οι κινητοποιήσεις αυτές, που ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα των μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, είχαν ως βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του αυξανόμενου κόστους ζωής, μόλις 18 ημέρες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Γενική απεργία και τα αιτήματα των πολιτών

Η γενική απεργία που έλαβε χώρα την Τετάρτη ήταν η πρώτη στην Ισπανία μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, υπογραμμίζοντας την ένταση των κοινωνικών προβλημάτων.

Οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας κάλεσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν, με βασικά αιτήματα την άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ισπανοί πολίτες.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγωνία τους για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής, ζητώντας μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ένα κλίμα πολιτικής αναταραχής, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοβρίου.

Μαζική συμμετοχή και κλιμάκωση στη Βαρκελώνη

Η συμμετοχή των πολιτών στις κινητοποιήσεις ήταν ιδιαίτερα μαζική, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των συνδικάτων.

Στη Μαδρίτη, περίπου 120.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ στη Βαρκελώνη, περισσότεροι από 50.000 πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους.

Στην καταλανική πρωτεύουσα, η κατάσταση κλιμακώθηκε σημαντικά κατά τις βραδινές ώρες, οδηγώντας σε σοβαρά επεισόδια, εμπρησμούς κάδων απορριμμάτων και εκτεταμένες καταστροφές καταστημάτων, με την αστυνομία να επεμβαίνει δυναμικά.

Συγκρούσεις και αστυνομική επέμβαση

Το βράδυ της Τετάρτης, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις στη Βαρκελώνη, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα τεταμένη.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τα πλήθη και να αντιμετωπίσει τα επεισόδια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της Βαρκελώνης, με τους αστυνομικούς να φέρουν ειδικό εξοπλισμό, όπως κράνη και ασπίδες αντιμετώπισης ταραχών, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

Εστίες φωτιάς και καταστροφές στο κέντρο της πόλης

Σημαντικό μέρος των επεισοδίων εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Passeig de Gràcia, μια κεντρική αρτηρία της Βαρκελώνης, κοντά στην εμβληματική πλατεία Plaça de Catalunya, στην καρδιά της καταλανικής πρωτεύουσας.

Βίντεο από τις συγκρούσεις κατέγραψαν κουκουλοφόρους να πυρπολούν κάδους απορριμμάτων, δημιουργώντας μικρές εστίες φωτιάς στη μέση των δρόμων.

Παράλληλα, προχώρησαν σε σπάσιμο βιτρινών καταστημάτων, ενώ εικόνες από τις διαδηλώσεις έδειχναν και μασκοφόρο άτομο να εκσφενδονίζει πέτρα, επιτείνοντας την ατμόσφαιρα χάους.

Λεηλασίες καταστημάτων και δεκάδες συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ομάδες ατόμων εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Σημειώθηκαν επίσης λεηλασίες καταστημάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κατάστημα της Lego, το οποίο έγινε στόχος.

Διαδηλωτές επιχείρησαν επίσης να εισέλθουν στο κατάστημα της Apple, ενώ γραφεία μεσιτικών εταιρειών δέχθηκαν επιθέσεις, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση των διαμαρτυριών με τη στεγαστική κρίση.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για διάφορα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki