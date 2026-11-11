Με την προφυλάκιση ενός επιχειρηματία ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των απολογιών στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους». Το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο, ενώ δύο άλλοι συγκατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Εξέλιξη στις απολογίες

Ο 33χρονος επιχειρηματίας, η φερόμενη εμπλοκή του οποίου συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας. Ο ίδιος αρνήθηκε τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων. Στην απολογία του φέρεται να είπε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις κι όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο συγκατηγορουμένων του που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για έναν 39χρονο συνεργάτη του επιχειρηματία, στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, και μία γυναίκα, 51 ετών. Ο 39χρονος, που φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος.

Από την πλευρά της, η 51χρονη γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Οι προφυλακισμένοι και η έκταση του κυκλώματος

Μετά την προφυλάκιση του 33χρονου επιχειρηματία, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Ο άλλος προσωρινά κρατούμενος είναι ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018-2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα. Μέσω αυτών εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Το κατηγορητήριο περιγράφει έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η λίστα με τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στο κύκλωμα περιλαμβάνει 1.283 άτομα. Μεταξύ αυτών φέρεται να υπάρχουν αθλητές, επιχειρηματίες, καθώς και «πολλά μεγάλα ονόματα».

Η υπόθεση του Ερρίκου Πετιλόν

Στο πλαίσιο του ίδιου κυκλώματος, είχε συλληφθεί και το πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα.

Κατά την απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν υποστήριξε πως έπεσε θύμα εξαπάτησης. Είπε ότι έδωσε σε μία συγκατηγορούμενή του τους κωδικούς Taxisnet, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις της.

Το προφίλ της 37χρονης και προηγούμενες υποθέσεις

Η γυναίκα που φέρεται να στρατολόγησε τον Ερρίκο Πετιλόν, και όχι μόνο, είναι μία 37χρονη που ξεκίνησε την καριέρα της από το μόντελινγκ. Στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει βήματα στο τραγούδι και συμμετείχε σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

Η 37χρονη είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν. Είχε συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές για ναρκωτικά και αργότερα έκανε φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας του φίλου της.

Σε μία παρόμοια περίπτωση με αυτή του Ερρίκου Πετιλόν, η γυναίκα κατηγορήθηκε ότι έκλεψε κωδικούς Taxisnet από έναν θυρωρό. Ο θυρωρός εργαζόταν σε μία από τις εταιρείες στην οποία εκείνη ήταν «μπροστινή». Ο ίδιος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η 37χρονη του ζήτησε τους κωδικούς Taxisnet και τους χρησιμοποίησε για να ανοίξει εταιρεία στο όνομά του χωρίς να το γνωρίζει. Επιπλέον, έφτιαξε μια εξουσιοδότηση μέσω gov και προσπάθησε να πουλήσει το αυτοκίνητό του.

Ο θυρωρός, μιλώντας για την προσέγγιση της 37χρονης, περιέγραψε: «Μου παρουσιάστηκε ως εργοδότρια της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής συνεργασίας, μου είχε ζητήσει τους προσωπικούς μου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία και κωδικούς που».

Συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι έξι από τους 16 συλληφθέντες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit