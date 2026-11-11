Ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως οικογενειακό κύκλωμα, εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή του Ζεφυρίου. Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 36 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται συστηματικά σε παράνομες δραστηριότητες. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτεινόταν σε τουλάχιστον 12 οικίες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως ορμητήρια για τη διακίνηση ουσιών.

Η εξάρθρωση του οικογενειακού δικτύου

Πίσω από το μεγάλο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στο Ζεφύρι φέρονται να βρίσκονταν ομάδες οικογενειών, με τη συμμορία να αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από συγγενείς. Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ οδήγησε σε 36 συλλήψεις, σταματώντας τη δράση της οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά μέσω ενός δικτύου 12 κατοικιών.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται μία 43χρονη γυναίκα, μαζί με τρεις γιους της, ηλικίας 24 και 19 ετών. Ο 24χρονος γιος της είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Τζέκος», ενώ ο 19χρονος αδελφός του με το προσωνύμιο «Νάσος». Επίσης, συνελήφθη και μία κόρη της 43χρονης, η οποία, λόγω προχωρημένης εγκυμοσύνης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης μία 18χρονη με το προσωνύμιο «Μπουμπού», μία 44χρονη γνωστή ως «Φιλιώ», η 30χρονη αδελφή της, που χρησιμοποιούσε τα προσωνύμια «Άννα» ή «Βενετία», καθώς και η 66χρονη μητέρα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από τα μέλη του δικτύου είναι Ρομά, χωρίς ωστόσο αυτό να αφορά το σύνολο των συλληφθέντων.

Ο τρόπος δράσης και τα σημεία απόκρυψης

Η δράση του οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αναπτύχθηκε και δραστηριοποιήθηκε μέσω των 12 οικιών στο Ζεφύρι, οι οποίες λειτουργούσαν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε αυξημένη προσέλευση ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες σε καθημερινή βάση στις εν λόγω κατοικίες, προκειμένου να προμηθευτούν τις δόσεις τους.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν συνολικά 396 περιπτώσεις διακίνησης από τον Μάιο έως σήμερα, με κάθε κατοικία να φέρεται να δραστηριοποιούσε διαφορετική ομάδα του δικτύου. Τα ναρκωτικά δεν φυλάσσονταν μόνο μέσα στα σπίτια, καθώς οι δράστες χρησιμοποιούσαν και γειτονικούς ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα ως σημεία απόκρυψης.

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου, όταν περιήλθαν πληροφορίες στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, αναφορικά με άτομα που φέρονταν να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Ακολούθησε πολύμηνη διερεύνηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, καθώς και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω αυτών των ενεργειών, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι παράνομες δραστηριότητες πραγματοποιούνταν συστηματικά σε τουλάχιστον 12 κατοικίες, οι οποίες λειτουργούσαν ως κέντρα διακίνησης.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στον καταυλισμό Ρομά του Ζεφυρίου, με στόχο την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Οι συνολικά 36 συλληφθέντες δρούσαν συντονισμένα και πραγματοποιούσαν καθημερινά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., καθώς και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής (Ζεφυρίου, Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας).

Επιπλέον, συνέδραμαν δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos