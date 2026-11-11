Γενικό μπλακ άουτ στη Λέσβο λόγω προβλήματος στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής

Ένα γενικό μπλακ άουτ έπληξε το νησί της Λέσβου το απόγευμα της Τετάρτης, βυθίζοντας ολόκληρο τον τόπο στο σκοτάδι. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημειώθηκε συγκεκριμένα γύρω στις 19:30, προκαλώντας άμεσα εκτεταμένη αναστάτωση στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Η παροχή ρεύματος άρχισε να επανέρχεται σταδιακά μετά από περίπου μία ώρα, αν και οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας στο δίκτυο συνεχίζονταν.

Η αιφνίδια διακοπή ρεύματος σε ολόκληρο το νησί

Η ξαφνική και καθολική διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί ολόκληρο το νησί της Λέσβου στο σκοτάδι. Από την πρωτεύουσα, τη Μυτιλήνη, μέχρι και τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες και οικισμούς, η έλλειψη ηλεκτροδότησης δημιούργησε ένα ασυνήθιστο και απρόβλεπτο σκηνικό για όλους τους κατοίκους.

Αυτή η απρόσμενη διακοπή προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην καθημερινότητα και τη λειτουργία ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων. Πολλά νοικοκυριά βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ρεύμα, ενώ παράλληλα, επιχειρήσεις και καταστήματα σε όλη την έκταση της Λέσβου αναγκάστηκαν είτε να διακόψουν πρόωρα τη λειτουργία τους είτε να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πελατών τους, καθώς η Μυτιλήνη και οι υπόλοιπες περιοχές του νησιού παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό.

Το πρόβλημα στο κεντρικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής

Οι πρώτες πληροφορίες, οι οποίες μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι η βασική αιτία πίσω από το γενικό μπλακ άουτ εντοπίζεται σε ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, αποτελεί τον κύριο πυλώνα για την τροφοδοσία ολόκληρου του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια.

Παρά τις αρχικές αναφορές για την ύπαρξη προβλήματος στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστές οι ακριβείς τεχνικές αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από τους αρμόδιους φορείς, η οποία να περιγράφει λεπτομερώς την έκταση της βλάβης ή να εξηγεί τα αίτια που την προκάλεσαν, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με το συμβάν.

Η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης

Περίπου μία ώρα μετά την αρχική και καθολική διακοπή του ρεύματος, και συγκεκριμένα γύρω στις 20:30, ξεκίνησε η διαδικασία της σταδιακής επαναφοράς της ηλεκτροδότησης σε διάφορα τμήματα του νησιού. Οι πρώτες περιοχές που είχαν την τύχη να δουν το ρεύμα να επανέρχεται ήταν οι νότιες περιοχές της Μυτιλήνης, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της προσπάθειας για την ολική αποκατάσταση.

Οι προσπάθειες των συνεργείων επικεντρώθηκαν με εντατικούς ρυθμούς στην αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και στις υπόλοιπες περιοχές της Λέσβου, οι οποίες είχαν επηρεαστεί από το μπλακ άουτ. Η διαδικασία αυτή εξελισσόταν σταδιακά, με στόχο την πλήρη επανασύνδεση όλων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, έπειτα από την ξαφνική και εκτεταμένη διακοπή που είχε επηρεάσει ολόκληρο το νησί και είχε προκαλέσει τόση αναστάτωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki