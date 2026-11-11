Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών με προσαγωγές και μία σύλληψη

Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή, όπου στεγάζεται ο συγκεκριμένος σύνδεσμος. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός ατόμου και την προσαγωγή δέκα ακόμη, τα οποία φέρονται να παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Η αστυνομική επέμβαση στη λεωφόρο Καραμανλή

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, 11/11. Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος οπαδών. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω επεισόδια κατά τη διάρκειά της.

Η παρουσία των αστυνομικών ήταν έντονη γύρω από το κτίριο που φιλοξενεί τον σύνδεσμο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί. Οι αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της περιοχής και την επιβολή της τάξης.

Προσαγωγές και μία σύλληψη

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή συνολικά δέκα ατόμων. Τα άτομα αυτά βρίσκονταν περιμετρικά του κτιρίου του συνδέσμου, στην περιοχή της λεωφόρου Κ. Καραμανλή. Από τις δέκα προσαγωγές, η μία μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς το άτομο που συνελήφθη φέρεται να είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω εξακρίβωση στοιχείων και διερεύνηση των συνθηκών. Η σύλληψη του ενός ατόμου για την κατοχή του μαχαιριού αποτελεί ένα ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο θα εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ο λόγος της αστυνομικής παρέμβασης

Η αστυνομική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελίες που δέχθηκαν οι αρχές για παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άτομα που βρίσκονταν έξω από τον σύνδεσμο φέρονται να είχαν καταλάβει τμήμα του δρόμου. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η Ελληνική Αστυνομία, ανταποκρινόμενη στις καταγγελίες και διαπιστώνοντας την παρεμπόδιση, αποφάσισε να επέμβει για να αποκαταστήσει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Η παρουσία των ατόμων στον δρόμο δημιουργούσε προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση των αρχών.

Ο σύνδεσμος και το ευρύτερο πλαίσιο

Ο σύνδεσμος οπαδών στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση φέρεται να είναι πρόσφατα ιδρυθείς. Πρόκειται για σύνδεσμο γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης, αν και δεν αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητά του. Η ίδρυσή του σε σχετικά πρόσφατο χρόνο αποτελεί ένα στοιχείο που προστίθεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Την ώρα της αστυνομικής επέμβασης, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης διεξάγονταν δύο αγώνες μπάσκετ. Τα γήπεδα όπου λάμβαναν χώρα οι αγώνες απέχουν μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος. Αυτό το γεγονός ενδεχομένως να συνδέεται με την παρουσία των ατόμων έξω από τον σύνδεσμο και την κατάσταση που οδήγησε στην αστυνομική κινητοποίηση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki