Γενικό μπλακ άουτ στη Λέσβο: Στο σκοτάδι για αρκετή ώρα το νησί

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στη Λέσβο το βράδυ της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου 2026, βυθίζοντας ολόκληρο το νησί στο σκοτάδι. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 7:30 μ.μ. και επηρέασε κάθε γωνιά του νησιού, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. Η Μυτιλήνη, καθώς και όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Λέσβου, βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση για αρκετή ώρα.

Η αιφνίδια διακοπή ρεύματος σε όλο το νησί

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε ξαφνικά και γενικευμένα σε ολόκληρο το νησί της Λέσβου, το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου 2026. Το συμβάν έλαβε χώρα συγκεκριμένα στις 7:30 μ.μ., όταν το ηλεκτρικό ρεύμα σταμάτησε να παρέχεται σε όλες τις περιοχές της Λέσβου. Αυτή η ξαφνική και πλήρης διακοπή της ηλεκτροδότησης είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι ένα μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας άμεσα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η έκταση του προβλήματος ήταν καθολική, καθώς το μπλακ άουτ δεν περιορίστηκε σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά επεκτάθηκε σε όλο το γεωγραφικό πλάτος της Λέσβου. Από την πρωτεύουσα, τη Μυτιλήνη, μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα σημεία, η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος ήταν αισθητή, επηρεάζοντας την ομαλή λειτουργία νοικοκυριών, επιχειρήσεων και καταστημάτων.

Αναστάτωση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το γενικό μπλακ άουτ που σημειώθηκε στη Λέσβο προκάλεσε σημαντική αναστάτωση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Τα νοικοκυριά του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωπα με την έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που επηρέασε την λειτουργία βασικών συσκευών και την καθημερινή τους ρουτίνα. Η ξαφνική απώλεια φωτισμού και ενέργειας δημιούργησε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και δυσκολίας για τους κατοίκους της Λέσβου.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα σε ολόκληρο το νησί αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα λόγω της διακοπής. Η αδυναμία λειτουργίας ταμειακών μηχανών, φωτισμού και άλλων ηλεκτρικών συσκευών οδήγησε σε διακοπή των εργασιών και απώλεια εσόδων για αρκετή ώρα. Η Μυτιλήνη, ως το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας, επηρεάστηκε ιδιαίτερα, με πολλές δραστηριότητες να αναστέλλονται μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Απουσία επίσημων πληροφοριών για τα αίτια

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στο γενικευμένο μπλακ άουτ στη Λέσβο. Η απουσία επίσημης ενημέρωσης αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το τι προκάλεσε την τόσο εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο το νησί. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις που να εξηγούν τους λόγους πίσω από το συμβάν της Τετάρτης το βράδυ.

Επιπλέον, δεν έχει ανακοινωθεί ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Η έλλειψη αυτής της πληροφορίας δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, οι οποίοι παραμένουν εν αναμονή της πλήρους επαναφοράς του ρεύματος. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά χωρίς επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια ή τον χρόνο αποκατάστασης.

Σταδιακή επαναφορά του ρεύματος

Περίπου μία ώρα μετά την αρχική διακοπή, γύρω στις 20:30, ξεκίνησε η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Λέσβου. Το ρεύμα άρχισε να επιστρέφει αρχικά σε ορισμένα σημεία του νησιού, προσφέροντας μια πρώτη ανακούφιση στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που είχαν μείνει στο σκοτάδι. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασης, έπειτα από την εκτεταμένη διακοπή.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν είναι ταυτόχρονη σε όλη τη Λέσβο. Το ρεύμα επανέρχεται τμηματικά, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές να έχουν ήδη ηλεκτρικό, ενώ άλλες να παραμένουν ακόμα χωρίς. Οι προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά του ρεύματος συνεχίζονται, με στόχο την ομαλή λειτουργία όλων των υποδομών του νησιού.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για πλήρη αποκατάσταση

Προς το παρόν, οι προσπάθειες των αρμόδιων συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο σύνολο του νησιού της Λέσβου. Παρόλο που το ρεύμα έχει αρχίσει να επανέρχεται σε ορισμένες περιοχές, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και απαιτεί χρόνο για να ολοκληρωθεί. Οι τεχνικοί εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιοχές θα αποκτήσουν ξανά πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς οι εργασίες για την οριστική επίλυση του προβλήματος συνεχίζονται. Η σταδιακή επαναφορά δείχνει την πρόοδο, αλλά η ολοκληρωτική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε κάθε γωνιά της Λέσβου αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις αναμένουν την πλήρη επαναφορά της κανονικότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit