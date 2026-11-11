Αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Σύλληψη και απελευθέρωση ιδιοκτήτη εταιρείας καθαρισμού

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού, μετά την έκλυση αναθυμιάσεων που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί. Το περιστατικό οφείλεται σε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών στο μηχανοστάσιο της πισίνας, από εξωτερικό συνεργείο που εκτελούσε εργασίες συντήρησης. Ο συλληφθείς αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ μαθητές και εργαζόμενοι του σχολείου χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για προληπτικό έλεγχο.

Το χρονικό του περιστατικού

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου, παρουσιάστηκε έντονη οσμή. Η οσμή προκλήθηκε λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου της πισίνας. Η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας στην εκκένωση του κτηρίου.

Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο του συμβάντος και δεν επηρεάστηκε. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τον συντονισμό των ενεργειών.

Συλλήψεις και νομικές ενέργειες

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Οι Αρχές είχαν προχωρήσει συνολικά σε τρεις προσαγωγές. Εκτός από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, προσήχθησαν και δύο συντηρητές, οι οποίοι επίσης είχαν νιώσει αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν για ιατρικό έλεγχο στο ιατρικό κέντρο Κορωπίου.

Μεταφορά μαθητών και εργαζομένων σε νοσοκομεία

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, συνολικά 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν στα Νοσοκομεία Παίδων και στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, όλοι οι μεταφερθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

Η θέση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Το σχολείο, μέσω ανακοίνωσής του, ενημέρωσε για το περιστατικό και διευκρίνισε τη θέση του. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα είχε παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Η διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη τόνισε πως η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους αυτής. Το σχολείο δήλωσε ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα κατά παντός υπευθύνου για το συμβάν.

Διαχείριση των χημικών ουσιών

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο. Η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, διασφαλίζοντας την αποκατάσταση της ασφάλειας στον χώρο.

Με πληροφορίες από: Enikos