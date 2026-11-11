Η δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει σταθερό προβάδισμα της ΝΔ

Μια νέα δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία Real Polls, φέρνει στο προσκήνιο τα τελευταία δεδομένα της πολιτικής σκηνής, καταγράφοντας ένα σταθερό και ταυτόχρονα διευρυμένο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Protagon, δίνει στο κυβερνών κόμμα ένα ενδεχόμενο ποσοστό άνω του 30% και μια διαφορά 13 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η οποία διεξήχθη από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου του 2026, αναδεικνύουν επίσης την ακρίβεια ως το μεγάλο στοίχημα για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο.

Το σταθερό και διευρυμένο προβάδισμα

Η δημοσκόπηση της Real Polls υπογραμμίζει ένα σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η δυναμική του κόμματος παραμένει ισχυρή, διατηρώντας την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των πολιτών.

Επιπλέον, το προβάδισμα αυτό χαρακτηρίζεται ως διευρυμένο, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Η σταθερότητα και η διεύρυνση της διαφοράς αποτελούν βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δημοσκοπικών δεδομένων.

Η εκλογική επιρροή και οι αριθμοί

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής που παρουσιάζει η δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ένα ενδεχόμενο ποσοστό που υπερβαίνει το 30%. Αυτό το ποσοστό αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη της αποδοχής του κόμματος από το εκλογικό σώμα.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της Real Polls τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία στο 30,1%. Αυτό το ποσοστό σηματοδοτεί μια μικρή άνοδο σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση, καθώς τον Σεπτέμβριο το αντίστοιχο ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 29,7%. Η αύξηση αυτή, αν και οριακή, καταδεικνύει μια ανοδική τάση για το κυβερνών κόμμα.

Το συνολικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου κόμματος ανέρχεται στις 13 μονάδες. Αυτή η διαφορά είναι καθοριστική και αποτυπώνει την τρέχουσα απόσταση που χωρίζει το πρώτο κόμμα από τους βασικούς του αντιπάλους στην πολιτική σκηνή.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την εταιρεία Real Polls, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα πανελλαδικό δείγμα, το οποίο περιελάμβανε 1.569 πολίτες από διάφορες περιοχές της χώρας. Η επιλογή ενός τόσο μεγάλου δείγματος στοχεύει στην αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα της δημοσκόπησης ήταν από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου του 2026. Αυτό το τετραήμερο διάστημα επιτρέπει την καταγραφή των απόψεων των πολιτών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προσφέροντας ένα στιγμιότυπο της πολιτικής τους διάθεσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Protagon, γεγονός που καθορίζει τον φορέα για τον οποίο συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα δημοσκοπικά στοιχεία. Η συνεργασία με το Protagon υπογραμμίζει τη σημασία της δημοσκόπησης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις πολιτικές τάσεις.

Η ακρίβεια ως το μεγάλο στοίχημα του χειμώνα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της Real Polls αφορά την ανάδειξη της ακρίβειας ως του μεγάλου στοιχήματος για τον επερχόμενο χειμώνα. Το ζήτημα αυτό φαίνεται να απασχολεί έντονα τους πολίτες και να διαμορφώνει την ατζέντα των προτεραιοτήτων.

Η αναφορά στην ακρίβεια ως «μεγάλο στοίχημα» υποδηλώνει την κρισιμότητα του θέματος για την κοινωνία και την οικονομία. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής θα αποτελέσει κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος και πρόκλησης κατά τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta