Ελεύθεροι οι τρεις εμπλεκόμενοι για τις αναθυμιάσεις στα εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με τις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από υδροχλωρικό οξύ κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα των ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί. Το περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, οδήγησε στη διακομιδή μαθητών και προσωπικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ενώ ο 55χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας καθαρισμού είχε αρχικά συλληφθεί.

Το χρονικό του περιστατικού και οι επιπτώσεις στην υγεία

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, σήμανε συναγερμός στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί. Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην κολυμβητική δεξαμενή του σχολείου, χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα χημικά υγρά, συγκεκριμένα υδροχλωρικό οξύ, με αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες αναθυμιάσεις. Το συμβάν έλαβε χώρα στον χώρο του μηχανοστασίου, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές, και όχι μέσα στο νερό της πισίνας, όπως διευκρινίστηκε.

Από τις αναθυμιάσεις επηρεάστηκαν συνολικά 13 παιδιά, ηλικίας έξι ετών, εκ των οποίων οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια, καθώς και 15 ενήλικες. Όλοι οι παθόντες διακομίστηκαν άμεσα σε δομές υγείας για προληπτικές εξετάσεις. Λίγες ώρες αργότερα, και αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όλοι οι μαθητές έλαβαν εξιτήριο. Ωστόσο, κάποιοι από τους ενήλικες συνεχίζουν να νοσηλεύονται προληπτικά.

Οι εμπλεκόμενοι και η εξέλιξη της υπόθεσης

Στην υπόθεση εμπλέκονταν τρία άτομα: ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού και οι δύο συντηρητές της πισίνας. Αρχικά, ο 55χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού συνελήφθη. Ωστόσο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αφέθηκε και εκείνος ελεύθερος. Οι δύο συντηρητές της πισίνας αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους.

Οι δηλώσεις του διευθυντή του σχολείου

Ο διευθυντής του σχολείου, Ηλίας Καίσαρης, προέβη σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι το περιστατικό έχει λήξει και δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Ο κ. Καίσαρης υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. «Σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών στο χώρο της πισίνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο διευθυντής πρόσθεσε πως «αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο, εκκενώθηκε το κτίριο του δημοτικού και ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του γυμνασίου-λυκείου και το πρωτόκολλο προβλέπει το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, τους πάντες». Ξεκαθάρισε δε ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε μέσα στο νερό της πισίνας. «Δεν μπήκε μέσα στην πισίνα, μπήκε στον κάδο», τόνισε, καθησυχάζοντας για το πρόβλημα που προκλήθηκε.

Η άμεση αντίδραση της σχολικής μονάδας και των γονέων

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου του δημοτικού μόλις παρουσιάστηκε η έντονη οσμή. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο του συμβάντος και δεν επηρεάστηκε από τις αναθυμιάσεις. Το πρωτόκολλο ασφαλείας ενεργοποιήθηκε άμεσα, περιλαμβάνοντας την κλήση του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Νωρίτερα, ανήσυχοι γονείς έσπευσαν στο σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους. Μια μητέρα ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε να παραλάβει την κόρη της, η οποία είναι καλά στην υγεία της, από το σχολείο. Το παιδί της είχε αναφέρει ότι «λιποθύμησαν πολλοί», γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των γονέων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis