Η αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία 18 κατηγορούμενων για απάτες και κλοπές άνω των 700.000 ευρώ

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 στη δημοσιοποίηση των ονομάτων και των φωτογραφιών 18 ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εγκληματικές συμμορίες. Τα άτομα αυτά κατηγορούνται για συστηματικές απάτες, κλοπές και απόπειρες, με κύρια θύματα ηλικιωμένους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Η δράση των συμμοριών και το modus operandi

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η δράση των κατηγορουμένων εκτεινόταν χρονικά από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2026. Το πεδίο δραστηριότητάς τους δεν περιοριζόταν μόνο στην Αργολίδα, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Κορινθίας, της Αρκαδίας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι συμμορίες περιλάμβαναν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα. Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικά προσχήματα και ψευδείς ισχυρισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να αποσπούν από τους πολίτες χρήματα και κοσμήματα.

Οι κατηγορίες και ο αριθμός των πράξεων

Σε βάρος των 18 προσώπων, εκ των οποίων 16 είναι Έλληνες και δύο αλλοδαποί, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για «συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση». Η υπόθεση αφορά συνολικά 39 αξιόποινες πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν απάτες, κλοπές και απόπειρες αυτών.

Από τους 18 κατηγορούμενους, οι δέκα είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι οκτώ περιλαμβάνονται στους μη συλληφθέντες, των οποίων τα στοιχεία δόθηκαν επίσης στη δημοσιότητα.

Το οικονομικό όφελος ανά ομάδα

Οι τρεις εγκληματικές ομάδες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση είχαν διακριτή δράση και αντίστοιχα παράνομα οφέλη. Η πρώτη ομάδα συνδέεται με τουλάχιστον 25 αξιόποινες πράξεις, από τις οποίες αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους 482.766 ευρώ.

Η δεύτερη ομάδα φέρεται να ευθύνεται για 11 πράξεις, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται σε 210.150 ευρώ. Τέλος, η τρίτη ομάδα συνδέεται με τουλάχιστον τρεις πράξεις, από τις οποίες η λεία ξεπέρασε τις 15.000 ευρώ. Το σύνολο των παράνομων κερδών για όλες τις ομάδες υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων και έκκληση της ΕΛ.ΑΣ.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών των 16 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών έγινε κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ναυπλίου. Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου επισημαίνει ότι αυτή η δημοσιοποίηση ισχύει έως τις 4 Μαΐου 2027.

Μετά την εν λόγω ημερομηνία, δεν επιτρέπεται η διατήρηση ή αναπαραγωγή των στοιχείων, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί όποιον πολίτη γνωρίζει κάτι σχετικό ή αναγνωρίζει κάποιο από τα πρόσωπα σε σχέση με πιθανή αξιόποινη πράξη, να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου στα τηλέφωνα 27520-22458 και 27520-98744. Διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Newsit