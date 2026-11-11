Σύλληψη 32χρονου στην Ομόνοια για ληστεία και διακίνηση ναρκωτικών από δωμάτιο ξενοδοχείου

Ένας 32χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην περιοχή της Ομόνοιας, μετά από ένα περιστατικό ληστείας που διέπραξε σε ξενοδοχείο. Η σύλληψη του άνδρα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης οδήγησε στην αποκάλυψη ότι χρησιμοποιούσε το δωμάτιο του ξενοδοχείου ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη ζύγισή τους.

Το περιστατικό της ληστείας στο ξενοδοχείο

Το πρωί της Τρίτης, συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου του 2026, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για ένα περιστατικό ληστείας που είχε λάβει χώρα σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Ομόνοιας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιήλθαν στην Ελληνική Αστυνομία, ένας 32χρονος άνδρας είχε αρπάξει χρήματα από άλλον ένοικο του ίδιου ξενοδοχείου, δημιουργώντας άμεση ανάγκη για επέμβαση των αρχών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου του 2026, επιβεβαίωσε το γεγονός της ληστείας. Ο 32χρονος αλλοδαπός φέρεται να είχε προβεί σε αυτή την ενέργεια σε βάρος ενός άλλου άνδρα, ο οποίος επίσης διέμενε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, καθιστώντας την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή λόγω του χώρου που εκτυλίχθηκε.

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και σύλληψη

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό της ληστείας, περιπολικό της Άμεσης Δράσης έσπευσε άμεσα στο ξενοδοχείο της Ομόνοιας. Η ανταπόκριση των αστυνομικών ήταν άμεση και αποτελεσματική, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν τον 32χρονο αλλοδαπό εντός του χώρου του ξενοδοχείου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος φέρεται να ήταν ο δράστης της ληστείας. Η ταχύτητα των ενεργειών της Άμεσης Δράσης συνέβαλε καθοριστικά στην άμεση εξιχνίαση του περιστατικού και στην προσαγωγή του υπόπτου.

Αποκάλυψη διακίνησης ναρκωτικών από το δωμάτιο

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα, καθώς και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, οι αστυνομικοί προέβησαν σε σημαντικές ανακαλύψεις. Βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες κατασχέθηκαν άμεσα. Επιπλέον, εντοπίστηκε και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται συχνά για τη ζύγιση και την προετοιμασία των ναρκωτικών για διακίνηση.

Από τα ευρήματα προέκυψε ότι ο 32χρονος αλλοδαπός χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Ομόνοια όχι μόνο ως κατάλυμα, αλλά και ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό το στοιχείο προσέθεσε μια νέα, πιο σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, πέραν της αρχικής κατηγορίας της ληστείας.

Η πορεία της υπόθεσης και οι νομικές ενέργειες

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, το οποίο ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύνταξη της σχετικής δικογραφίας σε βάρος του 32χρονου αλλοδαπού, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες τόσο για τη ληστεία όσο και για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Με την ολοκλήρωση των πρώτων προανακριτικών ενεργειών, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Εκεί, θα αποφασιστεί η περαιτέρω νομική του πορεία, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων και των ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

Με πληροφορίες από: Newsit