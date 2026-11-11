Σε τρεις προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για το περιστατικό με τις αναθυμιάσεις υδροχλωρικού οξέος που σημειώθηκε στην πισίνα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί. Το συμβάν, που έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομεία 13 παιδιά και 15 ενήλικες. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη δικογραφία να σχηματίζεται για έκθεση σε κίνδυνο.

Το χρονικό του περιστατικού και η άμεση αντίδραση

Ο συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην κολυμβητική δεξαμενή του σχολείου, χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα χημικά υγρά. Συγκεκριμένα, υδροχλωρικό οξύ αναμείχθηκε λανθασμένα από εξωτερικό συνεργείο στον χώρο του μηχανοστασίου, προκαλώντας έντονη οσμή και την έκλυση αναθυμιάσεων. Οι μαθητές που βρίσκονταν στην πισίνα άρχισαν να νιώθουν αδιαθεσία γύρω στις 10:30 το πρωί.

Η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο του συμβάντος και δεν επηρεάστηκε. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν αμέσως η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ενώ η ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ έσπευσε στο σημείο για την απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ.

Οι παθόντες και η κατάσταση της υγείας τους

Από τις αναθυμιάσεις επηρεάστηκαν συνολικά 28 άτομα. Πρόκειται για 13 παιδιά, ηλικίας έξι ετών, εκ των οποίων οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια, καθώς και 15 ενήλικες εργαζόμενοι. Οι παθόντες διακομίστηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε νοσοκομεία και Κέντρο Υγείας. Συγκεκριμένα, οι 13 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένας μαθητής μεταφέρθηκε με υπεύθυνη δήλωση της μητέρας του.

Δεκατρείς ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ οι δύο συντηρητές της πισίνας διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων, όλοι οι μαθητές έλαβαν εξιτήριο, καθώς ήταν καλά στην υγεία τους. Οι ενήλικες επίσης είναι καλά στην υγεία τους, με κάποιους να παραμένουν προληπτικά για παρακολούθηση.

Οι γονείς των παιδιών έσπευσαν ανήσυχοι στο σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους. Μία μητέρα ανέφερε ότι το παιδί της τής είπε πως «λιποθύμησαν πολλοί», ενώ η ίδια ειδοποιήθηκε να παραλάβει την κόρη της, η οποία ήταν καλά στην υγεία της.

Οι προσαγωγές και η εξέλιξη της έρευνας

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή τριών ατόμων. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, καθώς και τους δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν τις εργασίες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται από τις αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκλυση των επικίνδυνων αναθυμιάσεων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο. Η απόφαση για το αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις αναμένεται να ληφθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι πρώτες ενδείξεις αποδίδουν το περιστατικό σε λανθασμένη χρήση ή ανάμειξη χημικών ουσιών που προορίζονται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της πισίνας.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη εξέδωσαν ανακοίνωση για το περιστατικό, διευκρινίζοντας τις συνθήκες. Όπως αναφέρεται, η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου και το νερό της πισίνας δεν επηρεάστηκε. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα, με την ασφαλή συλλογή και μεταφορά του να πραγματοποιείται από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η διεύθυνση του σχολείου τονίζει ότι η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους αυτής. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ο ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, δήλωσε ότι «το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών στον χώρο της πισίνας. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο», προσθέτοντας ότι πλέον δεν «υπάρχει θέμα».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos