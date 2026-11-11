Η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο Ζεφύρι με 36 συλλήψεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ζεφυρίου, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε στήσει «φάμπρικα» διακίνησης ναρκωτικών. Η συντονισμένη έφοδος, την οποία κατέγραψε καρέ καρέ η αστυνομία, οδήγησε στη σύλληψη 36 ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση και οι δυνάμεις που συμμετείχαν

Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, εστιάζοντας σε 12 σπίτια που λειτουργούσαν ως ορμητήρια του δικτύου. Στην ευρείας κλίμακας δράση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορα τμήματα της Δυτικής Αττικής, ενισχύοντας την παρουσία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ζεφυρίου, Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Βαρβάρας. Επιπλέον, συνέδραμαν δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Για την υποστήριξη των ερευνών χρησιμοποιήθηκε αστυνομικός σκύλος, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), επιτρέποντας την πλήρη κάλυψη και παρακολούθηση της περιοχής.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 36 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα άτομα που συνελήφθησαν συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις, γεγονός που υποδηλώνει τη δομή του δικτύου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σοβαρές κατηγορίες. Αυτές περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με κύρια δραστηριότητα τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορίες αυτές αναδεικνύουν την πολυδιάστατη εγκληματική δράση της ομάδας.

Πολύμηνη έρευνα πριν την έφοδο

Η επιχείρηση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολύμηνης διερεύνησης. Είχε προηγηθεί εκτενής συλλογή πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν άτομα που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους οικισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου ως βάσεις για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα που διεξήχθη, προέκυψε, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), η ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Το δίκτυο αυτό φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, γεγονός που υποδηλώνει τη μακροχρόνια και εδραιωμένη δράση του στην περιοχή.

Τρόπος δράσης και έκταση του δικτύου

Το οργανωμένο δίκτυο λειτουργούσε μέσω 12 κατοικιών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση της διακίνησης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, διαπιστώθηκε αυξημένη καθημερινή προσέλευση ατόμων στις συγκεκριμένες οικίες, κάτι που επιβεβαίωνε την έντονη δραστηριότητα.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι υποψήφιοι αγοραστές φέρονται να επικοινωνούσαν προηγουμένως με μέλη της οργάνωσης. Στη συνέχεια, προσέρχονταν στις κατοικίες για την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας του δικτύου είναι το γεγονός ότι ελέγχθηκαν 24 άτομα που εξήλθαν από τις επίμαχες κατοικίες και συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν συνολικά 396 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε άτομα που μετέβαιναν στις κατοικίες με σκοπό να προμηθευτούν ουσίες. Ο αριθμός αυτός υπογραμμίζει το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας που είχε αναπτύξει η εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι.

Με πληροφορίες από: Topontiki