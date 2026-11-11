Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 10χρονο αγόρι στη Νεάπολη

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένα 10χρονο αγόρι παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 16:00, στη διασταύρωση των οδών Τσαλδάρη και Αμασίας. Το παιδί, το οποίο εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα μετά την παράσυρση, απελευθερώθηκε από πολίτες και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» με αναφερόμενες κακώσεις στο κεφάλι.

Το χρονικό της παράσυρσης στη Νεάπολη

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημμα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, συγκεκριμένα γύρω στις 16:00. Η παράσυρση του ανήλικου αγοριού από το αστικό λεωφορείο έλαβε χώρα στην περιοχή της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, σε ένα κομβικό σημείο. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Τσαλδάρη και Αμασίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αστικό λεωφορείο παρέσυρε το 10χρονο αγόρι παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις λεπτομέρειες του συμβάντος, προκειμένου να διακριβωθεί πλήρως πώς ακριβώς εξελίχθηκε η παράσυρση. Το γεγονός ότι το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα αμέσως μετά την πρόσκρουση, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, με ένα περιπολικό να φτάνει άμεσα για την καταγραφή του συμβάντος και την παροχή βοήθειας. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος για την παροχή πρώτων βοηθειών στο τραυματισμένο παιδί και την προετοιμασία της διακομιδής του.

Επιπλέον, κλήθηκε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο αποτελούνταν από έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα. Η παρουσία της Πυροσβεστικής ήταν απαραίτητη, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμό του 10χρονου κάτω από όχημα, κάτι που απαιτούσε άμεση επέμβαση για τον απεγκλωβισμό του ανηλίκου.

Ο καθοριστικός ρόλος των πολιτών

Παρόλο που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο, η επέμβασή τους για τον απεγκλωβισμό του 10χρονου δεν χρειάστηκε τελικά. Αυτό οφείλεται στην άμεση και αποφασιστική δράση πολιτών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος. Οι πολίτες κατάφεραν να απελευθερώσουν το αγοράκι από κάτω από το όχημα, πριν προλάβουν να επέμβουν οι πυροσβέστες.

Η γρήγορη αντίδραση των παρευρισκόμενων ήταν καθοριστική για την πρώτη φάση της διάσωσης του παιδιού, καθώς εξασφάλισε τον άμεσο απεγκλωβισμό του από την επικίνδυνη θέση. Η αυτοθυσία και η ετοιμότητα των πολιτών συνέβαλαν στην ταχεία αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν την πλήρη ανάπτυξη των επιχειρήσεων των σωστικών συνεργείων.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου

Ο 10χρονος, αμέσως μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό του από τους πολίτες, διακομίστηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά του έγινε από το ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του. Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του αναφέρουν ότι ο ανήλικος υπέστη κακώσεις στο κεφάλι.

Οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του 10χρονου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του παιδιού, ούτε για το ακριβές είδος των κακώσεων που φέρει. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαλευκανθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό αυτό τροχαίο ατύχημα στη Νεάπολη, με τις συνθήκες να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos