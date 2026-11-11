Η Μπασκόνια απέκτησε τον Κέναν Καμένιας με δανεισμό από την Ντουμπάι BC

Η Μπασκόνια προχώρησε στην ενίσχυση του ρόστερ της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κέναν Καμένιας. Ο παίκτης έρχεται στον σύλλογο της Βιτόρια με τη μορφή δανεισμού από την Ντουμπάι BC. Η συμφωνία αφορά το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με τους Βάσκους να καλύπτουν έτσι ένα κενό στη θέση του σέντερ.

Η συμφωνία δανεισμού και η ενίσχυση της Μπασκόνια

Ο Κέναν Καμένιας θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπασκόνια για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, έπειτα από τη συμφωνία δανεισμού που επιτεύχθηκε με την Ντουμπάι BC. Η επίσημη ανακοίνωση της μετακίνησης του παίκτη έγινε από τον σύλλογο της Βιτόρια, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με την προσθήκη του στο δυναμικό της ομάδας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα των Βάσκων, καθώς ο Καμένιας έρχεται να καλύψει τη θέση του σέντερ, μια θέση στην οποία η Μπασκόνια αναζητούσε λύσεις. Η συγκεκριμένη ανάγκη για ενίσχυση στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, με την διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο να επιδιώκουν την απόκτηση ενός παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Καμένιας.

Το προφίλ του Κέναν Καμένιας

Ο Κέναν Καμένιας φέρει μαζί του συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πολύτιμο για την Μπασκόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης διακρίνεται για τη φυσική του παρουσία στο παρκέ, ένα στοιχείο που μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην άμυνα και το ριμπάουντ. Επιπλέον, διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στο παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, κάτι που αναμένεται να προσδώσει βάθος και ποιότητα στην frontline της ομάδας.

Η προσθήκη του Καμένιας έρχεται να προσφέρει επιπλέον λύσεις και να συμπληρώσει το αγωνιστικό πλάνο της Kosner Baskonia, όπως είναι το πλήρες όνομα του συλλόγου. Η εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη σωματική του διάπλαση, τον καθιστούν έναν παίκτη ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης όπως η EuroLeague, όπου η φυσική δύναμη και η εμπειρία είναι συχνά καθοριστικοί παράγοντες για την έκβαση των αγώνων.

Τα στατιστικά του στην Euroleague

Πριν τη μετακίνησή του στον σύλλογο της Βιτόρια, ο Κέναν Καμένιας είχε ήδη καταγράψει συμμετοχές στη φετινή διοργάνωση της EuroLeague. Ο παίκτης αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια, όπου είχε την ευκαιρία να δείξει ένα μέρος των ικανοτήτων του και να καταγράψει συγκεκριμένους μέσους όρους που σκιαγραφούν το αγωνιστικό του στυλ και την προσφορά του στο γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, στις τρεις εμφανίσεις του στη EuroLeague, ο Καμένιας σημείωνε κατά μέσο όρο 4.1 πόντους ανά αγώνα, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα από κοντινή απόσταση. Παράλληλα, συνέλεγε 3.4 ριμπάουντ, συμβάλλοντας ενεργά στην κυριαρχία κάτω από τα καλάθια, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Στον τομέα της δημιουργίας, κατέγραφε 0.5 ασίστ, ενώ ο μέσος χρόνος συμμετοχής του ανερχόταν στα 10 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα ανά παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta