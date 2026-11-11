Νεκρός 78χρονος στον Ερύμανθο Αχαΐας από πτώση κλαδιού δέντρου

Ένας 78χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, όταν ένα μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Το μοιραίο περιστατικό συνέβη την ώρα που ο ηλικιωμένος εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων σε αγροτική του έκταση. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Το μοιραίο περιστατικό στον Ερύμανθο

Ο 78χρονος βρισκόταν στην αγροτική του έκταση, στην περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες κοπής. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούσαν την κοπή δέντρων και μεγάλων κλαδιών, μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα ογκώδες κλαδί αποκολλήθηκε από δέντρο.

Η πτώση του κλαδιού ήταν μοιραία για τον ηλικιωμένο, καθώς τον καταπλάκωσε. Ο θανάσιμος τραυματισμός του ήταν άμεσος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του επί τόπου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Οι εργασίες κοπής δέντρων και η παρουσία δεύτερου ατόμου

Ο 78χρονος είχε μεταβεί στο χωράφι του με σκοπό να προχωρήσει σε εργασίες που αφορούσαν την κοπή δέντρων και μεγάλων κλαδιών. Δεν ήταν μόνος του κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαζί του βρισκόταν και ένα ακόμη άτομο, το οποίο συμμετείχε ή ήταν παρόν κατά την εκτέλεση των εργασιών στην αγροτική έκταση.

Η παρουσία δεύτερου ατόμου υποδηλώνει ότι οι εργασίες γίνονταν με κάποια οργάνωση, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε το τραγικό συμβάν. Η κοπή δέντρων, ειδικά μεγάλων, είναι μια επικίνδυνη διαδικασία που ενέχει κινδύνους, όπως αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στην περίπτωση του 78χρονου στον Ερύμανθο.

Η στιγμή της καταπλάκωσης και ο θανάσιμος τραυματισμός

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στο χωράφι, και ενώ ο 78χρονος εκτελούσε τις απαραίτητες ενέργειες για την κοπή, ένα μεγάλο και ογκώδες κλαδί αποκολλήθηκε ξαφνικά από το δέντρο. Η πτώση του κλαδιού ήταν ανεξέλεγκτη και βίαιη, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον ηλικιωμένο άνδρα. Ο τραυματισμός που υπέστη ήταν άμεσα θανάσιμος, αφήνοντάς του ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης ή επιβίωσης.

Το μέγεθος του κλαδιού και η δύναμη της πτώσης του ήταν τέτοια που προκάλεσαν ακαριαίο θάνατο στον 78χρονο. Το περιστατικό συνέβη εντελώς απροσδόκητα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη αγροτική εργασία σε μια τραγωδία με ολέθριες συνέπειες για τον άτυχο άνδρα.

Η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά την καταπλάκωση του 78χρονου από το κλαδί, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα για βοήθεια. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος στον Ερύμανθο Αχαΐας, με την ελπίδα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, παρά την ταχύτητα της επέμβασης των διασωστών, η κατάσταση του 78χρονου ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του, πριν καν προλάβει να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα ή να μεταφερθεί σε υγειονομική μονάδα. Η άφιξη του ασθενοφόρου απλώς επιβεβαίωσε το τραγικό τέλος του.

Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο του 78χρονου στον Ερύμανθο Αχαΐας παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Παρόλο που είναι γνωστό ότι ο άνδρας καταπλακώθηκε από κλαδί κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής δέντρων, τα αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση του κλαδιού και οι λεπτομέρειες του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως.

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος. Η έρευνα θα προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το πώς ακριβώς αποκολλήθηκε το κλαδί και αν υπήρχαν παράγοντες που συνέβαλαν στην πτώση του, αν και οι πηγές δεν αναφέρουν λεπτομέρειες για την έρευνα, παρά μόνο ότι οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Με πληροφορίες από: Enikos