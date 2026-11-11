Απόδραση μέλους των Ερυθρών Ταξιαρχιών από κατ’ οίκον περιορισμό στην Αργεντινή

Ο 74χρονος Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, δραπέτευσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 από το διαμέρισμά του στο Σαν Τέλμο του Μπουένος Άιρες, όπου βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η απόδραση σημειώθηκε λίγο πριν την προγραμματισμένη έκδοσή του στην Ιταλία, όπου είχε καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης. Ο Μπερτουλάτσι κατάφερε να διαφύγει από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου, χρησιμοποιώντας μια ζώνη ασφαλείας και μια αυτοσχέδια μέθοδο για να παρακάμψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Η εντυπωσιακή απόδραση από τον πέμπτο όροφο

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι κατέβηκε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, το οποίο βρισκόταν στον πέμπτο όροφο, χρησιμοποιώντας μια ζώνη ασφαλείας. Για να αποφύγει την άμεση ειδοποίηση των αρχών, αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που φορούσε, χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια συσκευή. Η συσκευή αυτή φέρεται να προσομοίωνε τη θερμοκρασία του σώματός του, με αναφορές να κάνουν λόγο για χρήση κρέατος χοίρου, ώστε να μην ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Η αστυνομία εντόπισε το διαμέρισμα άδειο αφού το σύστημα παρακολούθησης κατέγραψε ότι δεν υπήρχε καμία κίνηση. Όταν οι αρχές έφτασαν στην κατοικία, βρήκαν τη συσκευή του βραχιολιού, επιβεβαιώνοντας έτσι τη διαφυγή του 74χρονου.

Το παρελθόν του Λεονάρντο Μπερτουλάτσι και οι καταδίκες

Ο Μπερτουλάτσι είχε καταδικαστεί στην Ιταλία το 1987 σε 27 χρόνια κάθειρξη. Οι κατηγορίες αφορούσαν την ένταξή του στις Ερυθρές Ταξιαρχίες και τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και ένοπλη συμμορία. Ειδικότερα, ως μέλος της φάλαγγας των Ερυθρών Ταξιαρχιών στη Γένοβα, συμμετείχε στην απαγωγή του βιομηχάνου Πιέτρο Κόστα το 1977.

Μέρος των λύτρων που αποκτήθηκαν από την απαγωγή του Κόστα διατέθηκε για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός διαμερίσματος στη Βία Μονταλτσίνι στη Ρώμη, το οποίο την επόμενη χρονιά θα χρησιμοποιούνταν για την κράτηση του Άλντο Μόρο.

Η μακρά πορεία από την καταφυγή στην έκδοση

Ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι είχε καταφύγει στη Νότια Αμερική το 1980. Συνελήφθη για πρώτη φορά στην Αργεντινή το 2002, έπειτα από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος λίγους μήνες αργότερα και μάλιστα του χορηγήθηκε καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα.

Το καθεστώς αυτό ανακλήθηκε μόλις το 2024, από την κυβέρνηση του Χαβιέ Μιλέι, οδηγώντας στην εκ νέου σύλληψή του. Από τον Αύγουστο του 2024, ο Μπερτουλάτσι βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, αναμένοντας την έκδοσή του. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο Κακουργημάτων τον είχε καταδικάσει σε κατ’ οίκον φυλάκιση λόγω της ηλικίας του και των ισχυριζόμενων συνθηκών υγείας του. Η τελευταία προσφυγή του κατά της έκδοσής του απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2025, με τους Αργεντινούς δικαστές να απορρίπτουν την έφεσή του.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης και η αμοιβή για τη σύλληψη

Ο δικηγόρος του Μπερτουλάτσι, Ροντόλφο Γιανζόν, είχε υποστηρίξει ότι ο πελάτης του βρισκόταν σε επισφαλή σωματική κατάσταση. Είχε αναφέρει ότι ο 74χρονος είχε υποστεί τρία εγκεφαλικά επεισόδια και ότι απαιτούνταν περαιτέρω ιατρικές αξιολογήσεις. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, αυτές οι συνθήκες θα έπρεπε να είχαν αποτρέψει τη μεταφορά του στην Ιταλία.

Μετά την απόδραση, η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε την προσφορά αμοιβής ύψους 20 εκατομμυρίων πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 13.000 δολάρια, για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στη σύλληψη του Λεονάρντο Μπερτουλάτσι. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit