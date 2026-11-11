Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Ζεφύρι: 36 συλλήψεις για δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών

Μία μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο Ζεφύρι οδήγησε στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο το πρωί του περασμένου Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, σε 12 κατοικίες που λειτουργούσαν ως συντονισμένο κέντρο διανομής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 36 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Η πολύμηνη έρευνα και η επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Η αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι ήρθε ως επιστέγασμα πολύμηνης διερεύνησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων που είχαν περιέλθει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Η έρευνα αφορούσε άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας ως ορμητήρια οικισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, όπως η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., καθώς και Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής από το Ζεφύρι, τη Φυλή, τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Μάνδρα – Ειδυλλία, τα Μέγαρα, τους Αγίους Αναργύρους και την Αγία Βαρβάρα. Επιπλέον, συνέδραμαν δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ χρησιμοποιήθηκε και αστυνομικός σκύλος, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών.

Οργανωμένο δίκτυο με συγγενικούς δεσμούς

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Ζεφυρίου. Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Το δίκτυο αναπτυσσόταν και δραστηριοποιούνταν μέσω 12 οικιών, οι οποίες λειτουργούσαν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους, αποτελώντας ένα ενιαίο κέντρο διανομής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 36 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους συλληφθέντες συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για, κατά περίπτωση, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ο τρόπος δράσης και τα μέτρα αντιπαρακολούθησης

Ως προς τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, προέκυψε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές προσέγγιζαν το δίκτυο των οικιών κατόπιν επικοινωνίας με τα μέλη της οργάνωσης, από τα οποία αγόραζαν τις ναρκωτικές ουσίες. Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε αυξημένη προσέλευση ατόμων σε καθημερινή βάση στις συγκεκριμένες κατοικίες.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας είναι το γεγονός ότι ελέγχθηκαν συνολικά 24 άτομα που εξήλθαν από τις επίμαχες οικίες, τα οποία και συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η θρασύτητα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν εμφανής και στα αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και ελεγχόμενης πρόσβασης που είχαν λάβει. Αυτά περιλάμβαναν την εγκατάσταση πορτών ασφαλείας, ψηλών τοίχων, καγκελόπορτων με συρματοπλέγματα και καμερών επιτήρησης. Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν περιπολίες γύρω από τα σπίτια, ενώ έκρυβαν ναρκωτικές ουσίες σε παρακείμενα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους, με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Κατασχέσεις και ο όγκος των διακινήσεων

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις 12 κατοικίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν ηρωίνη, κοκαΐνη, καθώς και μία ουσία άγνωστης σύστασης σε μορφή σκόνης. Οι κατασχέσεις αυτές αποτελούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά της εγκληματικής οργάνωσης.

Η έκταση της δράσης του δικτύου αποτυπώνεται και στον αριθμό των διακινήσεων που διαπιστώθηκαν από την αστυνομική έρευνα. Συνολικά, καταγράφηκαν 396 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε άτομα που μετέβαιναν στο εν λόγω κέντρο για την προμήθεια εξαρτησιογόνων ουσιών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης τερμάτισε τη δράση του οργανωμένου αυτού κυκλώματος στο Ζεφύρι.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis