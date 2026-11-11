Συνεχίζονται οι απολογίες για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»: Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι, προθεσμία για δικηγόρο

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους». Το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία που υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία ενός 33χρονου επιχειρηματία.

Οι απολογίες της δεύτερης ημέρας

Σήμερα το πρωί, ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στον 39χρονο κατηγορούμενο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος φέρεται να κατονομάζεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας απλός υπάλληλος και δεν είχε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στη δικογραφία. Από την πλευρά της, η 51 ετών κατηγορούμενη, η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να απολογήθηκε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο, πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Η περίπτωση του 33χρονου επιχειρηματία

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται με έναν 33χρονο επιχειρηματία, ο οποίος απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας. Η φερόμενη εμπλοκή του αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, ένα οικονομικό δίκτυο με τη μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης. Το δίκτυο αυτό αναπτύχθηκε την περίοδο 2018-2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα. Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο

Εκτός από τις σημερινές απολογίες, ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια σήμερα, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία. Η απολογία του έχει οριστεί για αύριο, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία.

Εξελίξεις από την πρώτη ημέρα των απολογιών

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας, απολογήθηκαν συνολικά επτά κατηγορούμενοι. Από αυτούς, ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε την πρώτη προφυλάκιση στην υπόθεση.

Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την πρώτη ημέρα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και δύο φερόμενοι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι φέρονται να είχαν τυπικό ρόλο στις εταιρείες του κυκλώματος, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: News.gr