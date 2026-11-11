Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Κορωπί, έπειτα από ένα περιστατικό έκλυσης αερίων που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη. Το συμβάν οδήγησε στη μεταφορά συνολικά 28 ατόμων, συγκεκριμένα μαθητών και ενηλίκων, σε διάφορα νοσοκομεία και στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να βρίσκεται στο σημείο.

Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας και προληπτικά, αποφασίστηκε η εκκένωση του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτηρίων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για την ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας σε όσους επηρεάστηκαν από την εισπνοή των αερίων.

Το περιστατικό και η κινητοποίηση των αρχών

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, που βρίσκονται στην περιοχή του Κορωπίου. Η έκλυση των αερίων συνέβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην πισίνα του συγκροτήματος. Αμέσως μετά την εκδήλωση του συμβάντος, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, κινητοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέλαβαν την επιχείρηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ασφάλιση του χώρου. Η παρουσία της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη, με στόχο τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Μεταφορές μαθητών σε νοσοκομείο παίδων

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ένα σημαντικό μέρος των ατόμων που επηρεάστηκαν από την έκλυση των αερίων ήταν ανήλικοι μαθητές. Συγκεκριμένα, δεκατρείς ανήλικοι μαθητές χρειάστηκε να μεταφερθούν εσπευσμένα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι μεταφορές αυτές έγιναν για προληπτικούς λόγους, ώστε να υποβληθούν οι μαθητές σε ιατρικές εξετάσεις και να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της υγείας τους μετά την έκθεση στα αέρια. Επιπρόσθετα, ένας ακόμη μαθητής παραλήφθηκε από τη μητέρα του, η οποία υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση για την αποχώρησή του από το σημείο.

Ενήλικες και συντηρητές σε νοσοκομεία και κέντρο υγείας

Εκτός από τους μαθητές, το περιστατικό επηρέασε και ενήλικες που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη. Δεκατρείς ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να υποβληθούν σε ελέγχους. Η μεταφορά τους κρίθηκε αναγκαία λόγω της έκθεσής τους στα αέρια που εκλύθηκαν.

Επιπλέον, οι δύο συντηρητές της πισίνας, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες κατά τη στιγμή του συμβάντος, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Και αυτοί οι δύο ενήλικες χρειάστηκαν άμεση ιατρική εκτίμηση και φροντίδα, λόγω της άμεσης εμπλοκής τους στις εργασίες συντήρησης και της πιθανής μεγαλύτερης έκθεσής τους στα αέρια.

Μέτρα ασφαλείας και εκκένωση σχολικών μονάδων

Ως άμεσο μέτρο ασφαλείας, και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία όλων των παρευρισκομένων, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση δύο σχολικών μονάδων που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη. Συγκεκριμένα, το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο εκκενώθηκαν πλήρως.

Η απόφαση για την εκκένωση ελήφθη για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία των μαθητών και του προσωπικού, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες της Πυροσβεστικής και να διασφαλιστεί ότι ο χώρος είναι απολύτως ασφαλής. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο σημείο συνεχίζεται, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: News.gr