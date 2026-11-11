Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, όταν μαθητές και προσωπικό χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, έπειτα από εισπνοή χημικών ουσιών στην πισίνα του σχολείου. Συγκεκριμένα, δεκατρείς ανήλικοι μαθητές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ παράλληλα ενήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Το περιστατικό οδήγησε στην προληπτική εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Το περιστατικό και η κινητοποίηση των αρχών

Το συμβάν έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1 στο Κορωπί. Γύρω στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης, μαθητές που βρίσκονταν στην πισίνα του ιδιωτικού σχολείου άρχισαν να νιώθουν αδιαθεσία, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Άμεσα κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με επτά οχήματα και ένα όχημα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά των επηρεαζόμενων.

Για προληπτικούς λόγους, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων εκκενώθηκαν άμεσα, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι μαθητές και το προσωπικό. Η επιχείρηση διάσωσης και διακομιδής συνεχίστηκε μέχρι και αργά το μεσημέρι, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.

Διακομιδή μαθητών στο «Παίδων Αγλαΐα Κυριακού»

Συνολικά, δεκατρείς ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Πρόκειται για πέντε κορίτσια και οχτώ αγόρια, όλοι ηλικίας έξι ετών, οι οποίοι εισέπνευσαν χημικά υγρά. Από τους δεκατρείς μαθητές, οι πέντε έχουν ήδη εξεταστεί από τους γιατρούς και έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ η εξέταση των υπολοίπων οχτώ συνεχίζεται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας των παιδιών που διακομίστηκαν στο «Παίδων» δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Επιπλέον, ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις του σχολείου, αφού παραλήφθηκε από τη μητέρα του, έπειτα από υπεύθυνη δήλωση.

Ενήλικες σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας

Εκτός από τους μαθητές, αρκετοί ενήλικοι χρειάστηκε επίσης να μεταφερθούν σε δομές υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διάφορες αναφορές, επτά, δώδεκα ή δεκατρείς ενήλικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» για προληπτικούς ελέγχους και ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, οι δύο συντηρητές της πισίνας, οι οποίοι ενεπλάκησαν στις εργασίες, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Η επιχείρηση διακομιδής και η παροχή ιατρικής φροντίδας συνεχίστηκαν μέχρι αργά το μεσημέρι.

Διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τα ακριβή αίτια της έκλυσης των χημικών ουσιών παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αναζητώντας την αιτία του λάθους στη διαδικασία της συντήρησης της πισίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα του σχολείου, χρησιμοποιήθηκαν λάθος χημικά υγρά.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τοποθετήθηκε λανθασμένο υγρό στα φίλτρα της πισίνας, προκαλώντας έκλυση αερίων. Μία άλλη εκτίμηση αναφέρει ότι το περιστατικό οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκε η θερμοκρασία του νερού, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη οσμή των χημικών που χρησιμοποιούνται στις πισίνες, όπως το χλώριο. Η έρευνα της Πυροσβεστικής θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εισπνοή των χημικών από μαθητές και προσωπικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos